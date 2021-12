Ein Herner ist von der Bundespolizei am Flughafen kontrolliert worden.

Polizei Haftbefehl: Polizei stoppt gesuchten Herner am Flughafen

Herne. Ein Herner ist von der Bundespolizei am Flughafen kontrolliert worden. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Er durfte trotzdem losfliegen.

Die Bundespolizei hat am vergangenen Samstagmittag, 11. Dezember, einen Mann am Flughafen Düsseldorf kontrolliert, der nach Istanbul fliegen wollte. Hierbei stellte sich heraus, dass der Deutsche gesucht wurde, teilt die Bundespolizei mit. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte im August dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen gegen den 38-jährigen Verurteilten erlassen.

Die Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen konnte der in Herne lebende Mann jedoch abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss trat er seinen Flug nach Istanbul an.

