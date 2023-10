Haftbefehl: Polizei greift gesuchten Herner am Flughafen auf

Die Bundespolizei hat in Düsseldorf am Flughafen einen Herner kontrolliert – gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf hat am Montagmorgen, 16. Oktober, einen 27-jährigen Deutschen kontrolliert, der nach Amsterdam fliegen wollte. Im Rahmen einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle wurde festgestellt, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Bochum gesucht wurde, teilt die Bundespolizei mit.

Im Februar dieses Jahres hatte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Subventionsbetruges gegen den im März 2022 Verurteilten ausgestellt. Doch der in Herne lebende Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 110 Tagen jedoch abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 1980 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich, so die Polizei. Im Anschluss setzte er seine Reise fort.

