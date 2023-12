Hähnchengrill brennt lichterloh: Mitarbeiter schwer verletzt

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Herne ist ein Imbisswagen in Brand geraten. Dabei wurde der Mitarbeiter schwer verletzt.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Roonstraße in Herne hat am Samstagnachmittag ein Imbisswagen gebrannt. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, erreichten sie um kurz nach 15 Uhr gleich mehrere Notrufe.

Der schwer verletzte Mitarbeiter des Hähnchengrills wurde beim Eintreffen der Feuerwehr bereits durch Ersthelfer betreut. Er wurde unverzüglich durch den Rettungsdienst behandelt. Vorsorglich wurde ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle entsandt, teilt die Feuerwehr mit. Der Transport in eine Bochumer Spezialklinik konnte jedoch mit dem Rettungswagen erfolgen.

Der im Vollbrand stehende Imbisswagen wurde laut Feuerwehr durch zwei Löschangriffe schnell gelöscht. Durch ein Sicherheitsventil einer in dem Imbisswagen gelagerten Gasflasche, strömte kontinuierlich Gas aus. Die Feuerwehr sicherte die Umgebung, kühlte den Druckgasbehälter und führte Messungen durch. Im Umkreis konnten keine schädlichen Messwerte festgestellt werden.

Zu der Ursache des Brandes konnte die Feuerwehr am Samstagabend auf WAZ-Anfrage keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

