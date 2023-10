Der Weihnachtsmarkt am Gysenberg in Herne. Er findet in diesem Jahr vom 16. November bis 22. Dezember statt.

Veranstaltung Gysenberger Weihnachtsmarkt in Herne: Was geplant ist

Herne. Der Gysenberger Weihnachtsmarkt in Herne soll auch 2023 wieder stattfinden. Alle Infos zum Angebot, Programm, Öffnungszeiten und Parken.

Der Gysenberger Weihnachtsmarkt feierte 2021 in der Corona-Zeit Premiere. Er soll 2023 nun zum dritten Mal am Gysenberg in Herne stattfinden. Die Besonderheit ist ein 1000 Quadratmeter großer Eventschirm, der die Besucherinnen und Besucher vor Nässe und Schnee schützen soll. Im vergangenen Jahr war Veranstalter Norbert Menzel sehr zufrieden.

Wo findet der Gysenberger Weihnachtsmarkt statt?

Der Gysenberger Weihnachtsmarkt findet direkt am Revierpark Gysenbergpark in Herne unter einem großen Eventschirm statt. In der Mitte steht eine sechs Meter hohe Weihnachtstanne mit vielen Lichtern. Es gibt verschiedene Aufenthaltsbereiche. Dazu gibt es ein Bühnenprogramm. Unter dem Zeltdach haben etwa 1000 Personen Platz.

Wann findet der Weihnachtsmarkt statt?

Der Weihnachtsmarkt am Gysenberg dauert vom Donnerstag, 16. November, bis Freitag, 22. Dezember. Totensonntag ist erst ab 18 Uhr geöffnet.

Wer veranstaltet den Gysenberger Weihnachtsmarkt?

Veranstalter ist der private LM:V-Veranstaltungsservice Herne von Norbert Menzel. Menzel ist an zahlreichen Veranstaltungen in Herne beteiligt.

Veranstalter Norbert Menzel: Er organisiert den Gysenberger Weihnachtsmarkt. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Wann hat der Weihnachtsmarkt geöffnet?

Die Öffnungszeiten sind voraussichtlich immer Donnerstag und Freitag von 16 bis 22 Uhr. Samstag und Sonntag ist von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Je nach Besucherstrom könne der Markt aber auch länger geöffnet halten, kündigt der Veranstalter an.

Gysenberger Weihnachtsmarkt: Was gehört zum Programm?

Der Weihnachtsmarkt am Gysenberg besteht aus 13 Hütten. Auch auf der Bühne soll es Programm geben. Details stehen noch nicht fest. Der Veranstalter verspricht für Kinder ein Karussell und eine eigene Hütte mit Leckereien.

Was ist das besondere Angebot für Firmen und Gruppen?

Firmen haben die Möglichkeit, den Weihnachtsmarkt unter der Woche (Montag, Dienstag, Mittwoch) für sich alleine zu buchen, wenn sie mit mindestens 100 Personen kommen. Für die Firmen gibt es ein extra abgestimmtes gastronomisches Angebot. Auch ein Bühnenprogramm kann gebucht werden. Für Gruppen unter 100 Personen gibt es an den anderen Öffnungstagen spezielle Bereiche, die gebucht werden können.

Wo kann man beim Gysenberger Weihnachtsmarkt parken?

Es gibt etwa 1000 kostenlose Parkplätze. Diese befinden sich direkt vor dem Eingang im Bereich der Hannibal-Arena und der Sporthalle.

+++ Auch interessant: Beliebtem Weihnachtsmarkt in Herne droht 2023 das Aus +++

Wie kommt man mit dem Bus zum Gysenberger Weihnachtsmarkt?

Die Buslinie 324 verkehrt zwischen Herne-Mitte und Castrop-Rauxel. Wer zum Weihnachtsmarkt will, steigt an der Haltestelle Gysenberghalle/Eishalle aus.

Wo kann man Plätze reservieren?

Reservierungen für den Weihnachtsmarkt am Gysenberg sind bereits online über die Seite www.gysenbergevents.de möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel