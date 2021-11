Gute Stimmung beim Herner Karnevalsauftakt im Kulturzentrum

Das Prinzenpaar mit Prinzessin Kersti I. und Frank II. beim Karnevalsauftakt im Herner Kulturzentrum in Herne.

Herne. Die Herner Karnevalsgesellschaft ist am Freitagabend im Kulturzentrum in die diesjährige Saison gestartet. Trotz Corona war die Stimmung bestens.

Die Herner Karnevalisten sind am Freitagabend im Kulturzentrum in die diesjährige Saison gestartet. Im Vorfeld habe die Herner Karnevalsgesellschaft (HeKaGe) etwa 450 Eintrittskarten verkauft, so Sprecherin Michaela Gera im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion, doch es seien wohl nicht alle Narren zur Veranstaltung unter 2G-Bedingungen erschienen.

Jene, die dort gewesen seien, hätten viel Spaß gehabt und sich gefreut, ein Stück Normalität zu erleben. Für viel Stimmung hätten gleich zu Beginn die „Paveier“ mit kölschen Liedern gesorgt. „De Frau Kühne“ habe in ihrem Vortrag dem Thema Corona auch humoristische Seiten abgewinnen können. Neben den „Swinging Funfares“ habe vor allem Bruce Kapusta zum Abschluss den Saal beben lassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel