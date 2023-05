Grundstücke in Herne bis zu zehn Prozent teurer geworden

Herne. Bebaute Grundstücke sind in Herne in 2022 um bis zu zehn Prozent teurer geworden. Nun erhöhte der Gutachterausschuss die Bodenrichtwerte.

In Herne sind im vergangenen Jahr insgesamt 1242 Immobilien verkauft worden. Aufgrund einer Auswertung der Kaufpreissammlung sämtlicher Verkäufe durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte der Stadt wurde unter anderem beschlossen, dass die Bodenrichtwerte für Wohnbauland für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent und für Mehrfamilienhausgrundstücke sowie gemischt genutzte Grundstücke (MI und MK - Gebiete) um vier Prozent erhöht werden, teilt die Stadt mit.

Die Bodenrichtwerte für landwirtschaftliche Nutzflächen (Acker und Grünland) wurden um einen Euro auf sieben Euro pro Quadratmeter erhöht. Ebenso wurden die Werte der ‚Sonstigen Flächen‘, das sind in Herne Kleingartenanlagen, große Park- und Erholungsflächen sowie der Hauptfriedhof Wiescherstraße auf 14 beziehungsweise 21 Euro pro Quadratmeter erhöht. Kleinere Flächen dieser Art sowie Verkehrs- und Infrastrukturflächen sind in die Bodenrichtwertzonen anderer Art der Nutzung einbezogen. Der dort angegebene Bodenrichtwert gilt für diese Flächen nicht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt weiter. Unverändert blieben die Bodenrichtwerte im Kerngebiet an der fußläufigen Bahnhofstraße, für Industrie-, Gewerbe- und Sondergebiete sowie für Flächen der Forstwirtschaft.

Bei bebauten Grundstücken mit Ein- und Zweifamilienhäusern ergaben sich laut dem Grundstücksmarktbericht 2023 Preissteigerungen von zehn Prozent, mit Mehrfamilienhäusern von fünf Prozent und bei Eigentumswohnungen von sechs Prozent, so die Stadt weiter. Neben den aktualisierten Immobilienrichtwerten für Eigentumswohnungen wurden nun erstmalig auch Immobilienrichtwerte für Ein- und Zweifamilienhäuser ermittelt.

Die Immobilienrichtwerte sind wie die Bodenrichtwerte auf der Internetseite www.boris.nrw.de einsehbar. Für Herne gibt es sechs Zonen wobei dort die entsprechenden Grundwerte anzuklicken sind. In dem geöffneten Popup-Fenster lasse sich mit Hilfe eines Immobilienpreis-Kalkulators ein individueller Wert für die Immobilie berechnen, so die Stadt.

