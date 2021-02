Die Coronakrise verändert alle Lebensbereiche - auch die Kultur in Herne. Hier ein Bild vom „Hin- und Herbert“ im Juli 2020. Die Grünen möchten den Wandel in einer Ausstellung dokumentiert sehen.

Corona Grüne regen eine Ausstellung zu Corona in Herne an

Herne. Die Grüne Fraktion wünscht sich eine künstlerische Aufarbeitung der Corona-Pandemie und fragt nach einer Würdigung von Joseph Beuys.

Die Grüne Fraktion in Herne will die Stadtverwaltung beauftragen, für 2022 eine Ausstellung vorzubereiten, die die Corona-Pandemie reflektiert. Mit dieser Querschnitts-Ausstellung aus den Bereichen bildende Kunst, Literatur, Theater, Tanz, Medien-Kunst und Film soll die jüngere Geschichte aufgearbeitet und dokumentiert werden.

Tina Jelveh (Grüne) ist Mitglied des Herner Kulturausschusses. Sie regt eine Ausstellung zu Corona an. Foto: Hartmut Bühler

„Geschehnisse verarbeiten“

„Diese Ausstellung soll der Bevölkerung helfen, die Geschehnisse zu verarbeiten und das Wissen um die Auswirkungen auf die Stadt und Stadtgesellschaft aufzuzeigen sowie zu archivieren“, schreibt die Stadtverordnete Tina Jelveh im Antrag der Grünen an den Kulturausschuss. Die künstlerische und dokumentarische Auseinandersetzung mit Covid-19 in Form einer Ausstellung werde so auch zu einem Zeitzeugnis für die kommenden Generationen. Hierbei sollte auch eine Mitwirkung des Stadtarchivs geprüft werden. Die Ausstellung soll die breite Bürgerschaft ansprechen, also sowohl Jugendliche als auch alle Altersgruppen über 20 Jahre ansprechen. Dabei soll sie interaktiv, barrierefrei und „coronatauglich“ sein.

In einer weiteren Anfrage an den Ausschuss geht es um das landesweite Veranstaltungsprogramm zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys. Hier hat das Land NRW ein Programm mit rund 20 Institutionen in 13 Städten entwickelt. Die Grüne Fraktion möchte nun wissen, ob die Verwaltung sich aktiv um einen Beitrag im Landesprogramm bemüht habe oder ob sie eigene Veranstaltungen diesbezüglich organisiert. Joseph Beuys war Zeichner, Bildhauer, Aktions- und Installationskünstler, aber auch Lehrer, Politiker, Aktivist und Demokrat.

Der Kultur- und Bildungsausschuss tagt am Mittwoch, 3. März, um 16 Uhr im Herner Kulturzentrum.

