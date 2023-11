So harmonisch geht es bei der Herner Grünen - hier der im April bestätigte Fraktions-Vorstand um Thomas Reinke (li.) – nicht immer zu: An den Seilbahn-Plänen scheiden sich intern die Geister.

Herne. Die Herner Grünen ringen um die Seilbahn-Pläne, die AfD setzt zumindest verbal zum Höhenflug an: die wöchentliche Kolumne „Politgeflüster“.

OB-Kandidaten, die Grünen und die Seilbahn, kraftmeierische AfD: der politische Rückblick in der Kolumne „Politgeflüster“.

Freudscher Versprecher

Was macht eigentlich Planungsdezernent Karlheinz Friedrichs (65), wenn er Ende April 2024 in den Ruhestand tritt? Und: Will Oberbürgermeister Frank Dudda (60) bei den Kommunalwahlen 2025 noch einmal antreten? Das sind zwei Fragen, die noch immer nicht geklärt sind. Oder doch? Im Planungsausschuss gab’s nun einen Freudschen Versprecher. CDU-Ratsherr Markus Mähler sprach den scheidenden Dezernenten Friedrichs mit „Herr Oberbürgermeister“ an. Ob damit beide Geheimnisse gelüftet sind? Wer für die CDU bei der OB-Wahl antreten soll, ist übrigens noch nicht klar. Was sicher ist: Mählers Chancen dürften nach der Sitzung des Planungsausschusses nicht gestiegen sein.

Wird OB Frank Dudda 2025 noch mal antreten? Heckt Dezernent Karlheinz Friedrichs (li., hier 2019 nach seiner Wiederwahl durch den Rat) etwas aus in Sachen Kandidatur? Fragen über Fragen … . Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

(K)ein ganz klares Votum

Sollen die Pläne für eine Seilbahn vom Wanne Hauptbahnhof zum Blumenthal-Gelände weiterverfolgt werden? Das Votum des Rates in der jüngsten Sitzung: 46 Ja, 4 Nein, 1 Enthaltung. Das klingt: sehr deutlich. Schaut man mal genauer hin, dann ist die Zustimmung aber nicht ganz so groß wie auf dem Papier. Denn: Neben AfD und Linkspartei hätten beinahe auch die Grünen gegen dieses Herzensprojekt (manche sagen: Prestigeprojekt) von Oberbürgermeister Frank Dudda gestimmt. In der internen Vorab-Abstimmung der (erweiterten) Grünen-Fraktion setzten sich die Befürworter des 32-Millionen-Euro-Vorhabens nur mit einer hauchdünnen Mehrheit von einer Stimme durch, was dann letztlich nach dem Mehrheitsprinzip zum geschlossenen Abstimmungsverhalten im Rat führte, so war zu hören.

Kollektives Staunen

Geschlossenheit herrschte im Rat bei den demokratischen Parteien nach den Reden des AfD-Fraktionsvorsitzenden Thomas Berning: Es wurde kollektiv gestaunt, alternativ: gelacht. Berning hatte nämlich einmal direkt und einmal durch die Blume angekündigt, dass die AfD nach der Kommunalwahl 2025 in Herne dafür sorgen werde, dass weder die Seilbahn noch eine Mobilitätswende kommt. Übersetzt: Der sich offenbar an Umfragewerten und Landtagswahlergebnissen berauschende Berning geht davon aus, dass die AfD beim nächsten Urnengang eine absolute Mehrheit in Herne erzielen wird. Das ist in zweierlei Hinsicht spektakulär abenteuerlich. Zum einen müsste die Rechtsaußen-Partei in Ermangelung eines Koalitionspartners ihr Ergebnis von 2020 (10,2 Prozent) mehr als vervierfachen, um dieses Ziel zu erreichen. Und zum anderen müsste der AfD etwas gelingen, woran sie bislang grandios gescheitert ist: Sie dürfte sich nach Wahlen im Kampf um Posten, Pfründe und höhere Aufwandsentschädigungen nicht wieder selbst zerlegen.

+++ Lesen Sie auch: AfD-Fraktion zerbricht noch vor der ersten Ratssitzung +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel