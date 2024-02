Festival im Sommer: Bekannte Künstler kommen nach Herne

Herne Im Sommer gibt es das nächste große Festival in Herne. Indie, Rock und Pop stehen auf dem Programm. Es sind bekannte Künstler dabei.

„Sounds Like Sugar“ heißt das neue Festival, das im Sommer in Herne stattfinden wird. Am 8. Juni werde der Schlosspark Strünkede in Herne ab 15.30 Uhr erstmals zur Bühne für die besten Sounds aus Indie, Rock und Pop, heißt es auf der Website des Festivals. „Erlebe lokale, regionale und nationale Acts auf zwei Bühnen, im Schlosshof und der Schlosskapelle und feiere mit uns, wenn Herne endlich sein eigenes Musikfestival bekommt.“

Mit dabei sein werden einige bekannte Künstlerinnen und Künstler. Unter anderem wird die Band Ätna um 23 Uhr auf der Bühne stehen. Das Duo aus Dresden wurde 2020 mit dem Anchor Award - dem Musikpreis des Reeperbahn-Festivals - ausgezeichnet. Um 21.30 Uhr steht Zimmer90 auf der Mainstage. Die Songs „What Love Is“ und „Summer Rain“ laufen derzeit vor allem in Social-Media-Kanälen hoch und runter. Aber auch Herner Künstler wie Timur Bambil, der erst vor Kurzem sein erstes Album veröffentlicht hat, werden am 8. Juni auf der Bühne stehen. Außerdem dabei: Philine Sonny,Walking on Rivers, Loki, Das große Los, Lilou, Maryaka und Max Milian.

Der Vorverkauf für das Festival, das vom Kulturbüro der Stadt Herne veranstaltet wird, ist bereits gestartet. Karten gibt es für 16.60 Euro. Alle Infos und Tickest unter: soundslikesugar.de.

