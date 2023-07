Großeinsatz: Drogenplantage in ehemaligem Restaurant geräumt

Herne. Derzeit läuft ein Großeinsatz des THW in Herne. Der Grund: eine Drogenplantage in einem ehemaligen China-Restaurant. Das ist der aktuelle Stand.

Das THW räumt gerade eine große Drogenplantage in einem ehemaligen Restaurant in Herne-Mitte. Auch die technische Einheit der Polizei und die Kripo sind vor Ort. Die Drogenplantage scheint professionell aufgebaut worden zu sein: Einsatzkräfte des THW holen meterweise Belüftungsschläuche aus den Räumen. Der Einsatz wird noch einige Stunden dauern.

Zurzeit läuft der Großeinsatz von Polizei und THW. Foto: Arne Poll / WAZ

Schon vor einigen Tagen hatte die Polizei die Räume des ehemalige China-Restaurants Hong Kong City an der Neustraße/Ecke Westring durchsucht. Zunächst hielten sich Polizei und Staatsanwaltschaft bedeckt. Was sie preisgaben bzw. bestätigten: Die Einsatzkräfte seien nicht nur am Freitag, 7. Juli, sondern an mehreren Tagen vor Ort gewesen. „Im Rahmen von Betäubungsmittelkriminalität ist dies auch nicht unüblich“, so Polizeisprecher Marco Bischoff.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

