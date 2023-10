In Herne ist ein Rewe-Markt modernisiert worden. (Symbolbild)

Einkaufen Große Wiedereröffnung: Rewe-Markt in Herne modernisiert

Herne. Ein Rewe-Markt in Herne ist im laufenden Betrieb modernisiert worden und feiert jetzt große Wiedereröffnung. Was sich geändert hat.

Der Rewe-Markt Kenkmann an der Siepenstraße 12 hat am Donnerstag, 19. Oktober, große Wiedereröffnung gefeiert. Der Markt wurde während des laufenden Betriebes modernisiert.

Familie Kenkmann führe den Markt bereits seit 18 Jahren, heißt es in einer Mitteilung von Rewe. Anlässlich der Wiedereröffnung habe sich das Rewe-Team einiges ausgedacht: Vom 23. Oktober an feiern sie im Markt eine Woche lang gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden die Wiedereröffnung.

Auf der rund 2000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche seien neue Akzente gesetzt worden. Beim Umbau sei die Bedienungstheke rundum erneuert und die Abteilungen für tiefgekühlte Sortimente sowie Molkereiprodukte deutlich vergrößert worden. Zudem sei auch an die Zukunft gedacht worden, um Licht, Energie und Wasser zu sparen, heißt es in der Mitteilung. Zertifizierter Grünstrom stelle die Energieversorgung des Marktes sicher.

Drei Generationen der Familie Kenkmann: Kaufmann Olaf Kenkmann (3.v.r), Sohn Niklas Kenkmann (2 v.l.) und Eltern und Kaufleute Maria (2 v.l.) und Achim Kenkmann (r.) mit Marktleiter Marc Grasse (Mitte) und Nicolas Bräutigam, Teamleiter Ladenlayout REWE Dortmund. Foto: Rewe

In der Vorkassenzone biete die Bäckerei Malzers aus Gelsenkirchen Backwaren und Snacks an. Der Rewe-Markt öffne montags bis samstags um 7 Uhr und schließe um 21 Uhr. Wer es beim Einkaufen noch schneller und einfacher haben möchte, könne sich mit dem Rewe-Abholservice den Einkauf per Web (rewe.de/shop) oder App (rewe.de/app) zusammenstellen und zur gewünschten Zeit im Markt abholen.

