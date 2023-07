Große Inspektion im Wananas findet zur Cranger Kirmes statt

Herne. Im Wananas in Herne findet während der Cranger Kirmes eine große Inspektion statt. Im letzten Jahr gab es viele Konflikte rund die Parkplätze.

Nach den sogenannten DIN-Vorschriften für öffentliche Bäder erfolgt mindestens einmal im Jahr eine Entleerung der Becken und eine gründliche Reinigung und Desinfektion. Das soll im Wananas in diesem Jahr in der Zeit der Cranger Kirmes stattfinden. Parallel dazu würden auch die elektrischen Anlagen gewartet, beschädigte Fliesen ausgewechselt und vielfältige Reparaturen in den Umkleiden, Duschen, Saunabereichen vorgenommen, heißt es in einer Mitteilung der Herner Bädergesellschaft. Zahlreiche Firmen seien vor Ort, um unter anderem Inspektionen an der Badewassertechnik und den Filterspülungen durchzuführen.

„Einerseits erfüllen wir gesetzliche Vorgaben, andererseits nutzen wir die besucherschwächste Zeit des Jahres, wenn das gesamte Ruhrgebiet zur Kirmes strömt und unsere Gäste es ohnehin schwer haben, durch den Rummel das Wananas zu erreichen“, sagt Lothar Przybyl, Geschäftsführer der Herner Bädergesellschaft. Außerdem habe man im vergangenen Jahr massive Beschwerden erhalten, da der Parkplatz vor dem Bad ein wichtiger Bestandteil für das gesamte Parkraumkonzept um die Cranger Kirmes sei, und somit nicht exklusiv den Schwimmbadgästen vorgehalten werden könne.

„Die Konflikte mit Parksuchenden für Crange und gleichzeitig dem Wananas waren enorm. Und einfach den Platz für Kirmesbesucher sperren, hätte zum Verkehrschaos bis auf das Autobahnkreuz und die angrenzende Dorstener Straße geführt“, so Przybyl. Nun werde daher die unumgängliche Jahresrevision genau in diese Zeit vom 3. bis 13. August synchron mit der Cranger Kirmes getaktet. Sollte sich diese Vorgehensweise bewähren, könnte das Konzept für die nächsten Jahre Bestand haben.

Club-Mitglieder mit einem Wasserspaß-Abo könnten auf den Südpool in Herne ausweichen. Sauna-Mitgliedschaften würden um 14 Tage kostenfrei an die Laufzeit angehängt.

