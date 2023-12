Gratis: Exklusive Führung über den Cranger Weihnachtszauber

Einmal anschaukeln? WAZ-Leser im vergangenen Jahr beim großen Lesertag im „Konga“ auf dem Cranger Weihnachtszauber. Wer will dieses Jahr dabei sein?

Herne. WAZ-Leserinnen und Leser können eine exklusive Führung über den Cranger Weihnachtszauber gewinnen. Es gibt Currywurst und Co. Hier registrieren!

WAZ-Leserinnen und -Leser können einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen des Cranger Weihnachtszaubers 2023 bekommen. Beim großen WAZ-Lesertag am Samstag, 9. Dezember, gibt es eine spannende Führung über das Gelände. Nach dem Rundgang steht eine Stärkung auf dem Programm.

Hinter den Kulissen – wenn noch keine anderen Gäste da sind

Vor allen anderen Gästen, wenn der Weihnachtszauber eigentlich noch geschlossen hat, geht es für die Gewinnerinnen und Gewinner auf einen exklusiven Rundgang über das Gelände der Weihnachtskirmes. Die Schausteller stehen gerne zum Gespräch bereit. Sie vermitteln einen Eindruck von der Arbeit, die hinter den mehr als fünf Wochen Weihnachtszauber und etlichen Wochen Vorbereitungszeit steckt.

Der Tag beginnt um 10 Uhr. Es gibt Einblicke ins Schaustellerleben und hinter die Kulissen. Wie funktioniert der Weihnachtszauber? Woher kommt der Glühwein? Wie entsteht der große Weihnachtsbaum? Wie hält man sich bei eisiger Kälte warm? Der Rundgang dauert etwa zwei Stunden und führt auch in unsere WAZ-Redaktion, die in diesem Jahr zum ersten Mal direkt neben der Bühne am Weihnachtsbaum steht.

Für die Gewinnerinnen und Gewinner gibt es nach dem Rundgang eine Currywurst zur Stärkung. Zum Lesertag gehört auch eine Fahrt in einer der 23 Gondeln des Riesenrads. Das White Wheel der Familie Küchenmeister steht in diesem Jahr zum zweiten Mal auf dem Weihnachtszauber und ist ein weithin sichtbares Wahrzeichen.

Registrierung für das Gewinnspiel nur über das Gewinnspielformular

Wer dabei sein möchte, kann sich über unser Gewinnspielformular registrieren. Bitte angeben, mit wie vielen Personen Sie kommen möchten. Dafür geben Sie bitte die Personenzahl an und rechnen sich selbst mit ein. Die Personenzahl ist auf vier pro Gewinnerin oder Gewinner beschränkt.

Hier geht’s zum großen Gewinnspiel! Achtung: Das Gewinnspiel endet am Donnerstag, 7. Dezember 2023. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am Freitag durch uns benachrichtigt.

