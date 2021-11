Grabenwerke: Archäologiemuseum in Herne lädt zu Vortrag ein

Herne. Das Archäologiemuseum in Herne lädt zu einem Vortrag zum Thema Grabenwerke in Westfalen ein. Im Museum gilt die 2G-Regel.

Das Archäologiemuseum in Herne lädt für Donnerstag, 18. November, im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Stonehenge“ zu einem Vortrag über jungsteinzeitliche Megalithgräber und Grabenwerke in Westfalen ein.

„Denn Stonehenge ist nicht allein: Ähnliche Zeugnisse einer tausende Jahre alten Kulturlandschaft finden sich auch in Westfalen-Lippe“, heißt es in einer Mitteilung des Museums. Der Vortrag findet um 19 Uhr vor Ort statt. Interessierte können zusätzlich im Internet-Livestream über den Youtube-Kanal des LWL-Archäologiemuseums zuschauen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Im Herner Museum gilt die 2G-Regelung

Wann beginnen Menschen ihre Umgebung dauerhaft und absichtlich zu prägen? Warum tun sie das und mit welchen Methoden? Diesen Fragen gehen der Archäologe Leo Klinke und die Archäologin Kerstin Schierhold, Kuratorin der Sonderausstellung „Stonehenge“, im Museum am Europaplatz 1 in Herne-Mitte auf den Grund. „Mit Blick auf die westfälischen Landschaften zeichnen die Expertinnen und Experten für monumentales Bauen die Anfänge dieser Entwicklung am Beispiel jungsteinzeitlicher Grabenwerke und Großsteingräber nach. Die Grabenwerke Westfalens bergen bis heute viele Rätsel. Ihre mächtigen Gräben und Wälle prägen als älteste Monumente Westfalens Areale von mehreren Hektar Größe“, heißt es in der Mitteilung weiter.



