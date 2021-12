Gospelprojekt Ruhr veranstaltet wieder Weihnachtskonzerte

Herne. Das Gospelprojekt Ruhr lädt zu seinen Weihnachtskonzerten ein, erstmals in der heimischen Ruhrstadtarena. Zwei Termine sind bereits ausverkauft.

Zum ersten Mal in seiner langen Vereinsgeschichte veranstaltet das Gospelprojekt Ruhr seine traditionellen Weihnachtskonzerte in der Ruhrstadtarena. In der 20. Auflage erzählen professionelle Solistinnen und Solisten, die „Spotlight-Kids“ und die hauseigene „Ballet Company“ unter dem Titel „Christmas Promise“ die Weihnachtsgeschichte.

„Wir haben lange gebangt, ob wir die Konzerte überhaupt stattfinden lassen können“, sagt Julia Merle-Emmens, die musikalische Leiterin des Vereins. „Aber wir möchten den Menschen gerne etwas Freude bringen, zumal es unser Jubiläumsjahr ist.“ Alle sechs Konzerte finden unter strengen Hygieneauflagen und 2Gplus statt.

Die Termine für die Weihnachtskonzerte in der Ruhrstadtarena (Sodinger Straße 561a): Freitag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr; Samstag, 18. Dezember, um 13.30 Uhr, 16.30 Uhr und 19.30 Uhr sowie Sonntag, 19. Dezember, um 13.30 Uhr und 16.30 Uhr. Karten für die Konterte am Freitag uns Samstag sind unter www.gpr-ev.de erhältlich, regulär: 24,80 Euro, ermäßigt: 16,80 Euro. Die Sonntagstermine sind bereits ausverkauft.

