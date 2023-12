Gospelprojekt Ruhr lädt wieder zu Weihnachtskonzerten ein

Herne. In diesem Jahr finden wieder kurz vor Weihnachten Konzerte des Gospelprojekts Ruhr in Herne statt. Was die Besucherinnen und Besucher erwartet.

Auch in diesem Jahr wird das Gospelprojekt Ruhr (GPR) in Herne das Publikum mit einer Show auf die Weihnachtszeit einstimmen. Eine „außergewöhnliche Weihnachtsgala“ erwarte die mehr als 3200 Besucherinnen und Besucher, teilt das Gospelprojekt Ruhr mit. „Kinder stärken - Zukunft bauen“, das ist das Motto des Vereins, der mittlerweile in seinen Abteilungen Gesang (Spotlight), Sport (Crossfit Herne) und Tanz (Guidance) mehr als 1000 Kinder wöchentlich in seinen Kursen betreut.

Aus der Spotlight-Abteilung werde der GPR in diesem Jahr wieder mehr als 500 Spotlight-Kinder in seine Konzerte integrieren. „Die Spotlight-AG ist eine einzigartige Chance für alle unsere Kinder, ein wertvolles künstlerisches Erlebnis auch durch das Weihnachtskonzert vor großem Publikum zu erfahren“, sagt Raphaela Brinkhoff, Rektorin der Südschule an der Plutostraße.

60 Kinder nehmen regelmäßig an der Spotlight AG teil

Die Spotlight AGs hätten ihr Jahresprojekt mittlerweile mit 18 Grundschulen in Herne durchgeführt und darüber hinaus zehn außerschulische Gesangsgruppen für das Alter sechs bis 13 Jahren im Nachmittagsbereich in der Ruhrstadt-Arena etabliert, teilt der Verein mit. An der Kolibrischule nähmen regelmäßig 60 Kinder an der wöchentlichen AG teil. Je nach Begabung gebe es ab dem Alter von 15 Jahren dort die Möglichkeit zur Ausbildung und Qualifizierung für eine Solistengruppe.

Das weihnachtliche Konzertprogramm erzählt die Weihnachtsgeschichte jedes Jahr neu. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Eins der Kinder an der Kolibrischule ist Amira (Name v. d. Red. geändert). Amira besucht die vierte Klasse der Kolibrischule. Seit mittlerweile 15 Monaten nehme sie an der Spotlight AG ihrer Grundschule teil. Hier werde gesungen, getanzt, gespielt, und hier würden die Kinder auf ihren Auftritt bei den großen Weihnachtskonzerten vorbereitet. „Mit Spaß und viel Bewegung lernen Kinder deutlich leichter“, so Christa Merle, die Gründerin der Spotlight-Initiative, die mittlerweile vom Schulministerium gefördert wurde.

Das Alleinstellungsmerkmal des Spotlight-Jahresprojektes seien die Konzertproduktionen, in denen die Kinder für alle sichtbar das Ergebnis ihrer musikalischen und persönlichen Entwicklung präsentierten, teilt das Gospelprojekt mit.

Projekt ist über die Grenzen von Herne bekannt

Mittlerweile sei das Projekt über die Grenzen von Herne hinaus bekannt. In diesem Jahr würden wiederholt unter anderem Bundestagspräsident a. D. Norbert Lammert sowie NRW-Innenminister Herbert Reul unter den Ehrengästen sein. Am Samstagabend werde Oberbürgermeister Frank Dudda die anwesenden Ehrengäste begrüßen. Das weihnachtliche Konzertprogramm, das von mehr als 500 Kindern, den erwachsenen Solisten der Spotlight-Musikabteilung sowie den Tänzern und Dozenten der Tanzschule Guidance gestaltet werde, erzähle die Weihnachtsgeschichte jedes Jahr neu und auf ganz besondere Art und Weise.

Das sind die Termine: Freitag, 15. Dezember, 19.30 Uhr; Samstag, 16. Dezember, 16.30 Uhr, 19.30 Uhr; Sonntag, 17. Dezember, 12.30 Uhr, 15.30, 18.30 Uhr. Veranstaltungsort: Kulturzentrum Herne Willi-Pohlmann-Platz 1, Karten unter: www.gpr-ev.de/tickets.

