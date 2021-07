Glockengeläut und Andacht in Herne für die Flutopfer

Herne. In Herne läuten am Freitag um 18 Uhr die Glocken der evangelischen Kirchen - ein Zeichen der Verbundenheit mit den Katastrophenopfern.

Überall in Westfalen läuten anlässlich der Flutkatastrophe in der vergangenen Woche am Freitag, 23. Juli, um 18 Uhr die Glocken der Evangelischen Kirchen. Außerdem werden an vielen Orten Andachten gefeiert, in denen auch für die Betroffenen gesammelt wird.

Kirchenkreis Herne beteiligt sich

Pfarrer Niels Nieborg Foto: Mydlak

Die Gemeinden des Kirchenkreises Herne werden sich an der Aktion beteiligen – neben dem Glockengeläut von den Kirchen in Herne und Wanne-Eickel wird es in der Zionskirche der Kirchengemeinde Bladenhorst-Zion an der Roonstraße 84 um 18 Uhr eine zentrale Andacht geben. Pfarrer Niels Nieborg hat im Vorfeld mit seinem Kollegen Frank Raschke aus Bad Münstereifel Kontakt aufgenommen und mit seinem Presbyterium entschieden, für die Gemeinde zu sammeln und die Kollekte dorthin zu überweisen.

Geldspenden willkommen

Die Kirchengemeinde Bad Münstereifel bittet um Geldspenden, um Betroffenen schnell und unbürokratisch helfen zu können. Außerdem wird eine kostenlose Freizeitwoche für Kinder, die von der Flutkatastrophe betroffen sind, organisiert. „Diese Arbeit wollen wir mit unserer Kollekte gerne unterstützen“, so Pfarrer Nieborg.

Kontakt: 02323 981047 oder 02323 50171.

