Giuseppe G. aus Herne vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Herne. Giuseppe G. aus Herne wird vermisst. Der 63-Jährige war zuletzt mit einem Hund unterwegs. Die Polizei fragt: Wer hat Giuseppe G. gesehen?

Die Polizei sucht nach dem vermissten Giuseppe G. (63, aus Herne) und bittet um Zeugenhinweise.

Der 63-Jährige wurde zuletzt am Mittwochnachmittag, 10. März, an seiner Wohnanschrift nahe des Horststadions gesehen, als er sich - in Begleitung seines Hundes - mit seinem Auto in unbekannte Richtung entfernte, teilt die Polizei mit. Es ist unklar, wo sich der 63-Jährige seitdem aufhält.

Giuseppe G. ist 1,60-1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur und grau-weiße Haare sowie einen grauen Dreitagebart, so die Polizei. Zuletzt war er mit einer grauschwarzen Jeans, einer schwarzen Winterjacke und weißen Sneakers bekleidet.

+++ Blaulicht in Herne – Lesen Sie auch: +++

Bei seinem Hund handelt es sich laut Polizei um einen Pekinesen mit langem, braunen Fell. Giuseppe G. ist mit einem schwarzen Peugeot 207 mit Herner Kennzeichen unterwegs. Das Kriminalkommissariat 12 führt die Ermittlungen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234 909-4120 (außerhalb der Bürodienstzeit -4441) um Hinweise.

Ein Foto des Vermissten gibt es unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5508053

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel