Gewalt und Antisemitismus: Herne erinnert an NS-Opfer

Holocaust-Gedenktag am Shoah-Mahnmal in Herne: Schülerinnen und Schüler gestalten die Veranstaltung mit. Hier ein Bild aus dem Jahr 2017.

Herne Angesichts von Gewalt und Antisemitismus ist Erinnerungsarbeit wichtig, so die Stadt Herne. Sie lädt die Menschen zum Holocaust-Gedenktag ein.

Die Stadt Herne gedenkt der Opfer der Shoah: Sie lädt zu einer zentralen Veranstaltung für Freitag, 26. Januar, ein. Anlass für die Gedenkveranstaltung, die um 12 Uhr im Kulturzentrum am Willi-Pohlmann-Platz beginnt, sei der bundesweite Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, teilt die Stadt mit. Dieser Gedenktag werde seit 1996 in Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 begangen. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Teilnahme an der öffentlichen Veranstaltung eingeladen.

Die Aktualität von Gewalt und Antisemitismus, so die Stadt, unterstrichen die Wichtigkeit der Erinnerungsarbeit umso stärker. Gerade die jungen Menschen müssten dabei eingebunden werden. Daher gestalteten Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Wanne-Eickel die diesjährige Gedenkveranstaltung mit unterschiedlichen Beiträgen. Unter anderem präsentieren sie ein Gemälde der ehemaligen Synagoge Herne, das der Stadt Herne als Dauerleihgabe übergeben wurde. Zum Anschluss der Veranstaltung werden am Shoah-Mahnmal vor dem Kulturzentrum Gebete gesprochen: von Aaron Naor (Jüdische Gemeinde Bochum-Herne-Hattingen), Pfarrer Stefan Grote (Evangelischer Kirchenkreis Herne), Pfarrer Georg Birwer (Katholisches Dekanat Emschertal) und Tuncay Nazik (Islamische Gemeinde Röhlinghausen).

+++ Nachrichten in Herne - Lesen Sie auch: +++

In diesem Zusammenhang teilt das Rathaus mit, dass die Stadt Herne die Kampagne #NieWiederIstJetzt der NRW-Landesregierung unterstütze. Mehr Informationen dazu unter: https://www.land.nrw/niewiederistjetzt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel