Gesuchter Herner von Polizei am Flughafen aufgegriffen

Herne. Die Bundespolizei hat am Flughafen Düsseldorf drei Menschen aufgegriffen, nach denen gefahndet wurde. Unter ihnen war auch ein gesuchter Herner.

Die Bundespolizei hat am Freitag, 7. Juli, bei Kontrollen am Flughafen Düsseldorf drei zur Fahndung ausgeschriebene Menschen erwischt, darunter auch einen Herner.

Freitagnachmittag kontrollierten die Bundespolizeibeamten einen Deutschen, welcher sich auf der Ausreise eines Fluges nach Izmir/Türkei befand. In diesem Fall hatte die Staatsanwaltschaft Wuppertal im Mai dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 40-Jährigen erlassen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen konnte jedoch abgewendet werden, indem der im Februar 2020 Verurteilte die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro beglich. Im Anschluss trat der in Herne lebende Mann seinen Flug nach Izmir an.

Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch:

Darüber hinaus wurden laut Bundespolizei am Freitag eine 39-Jährige und ein 38-Jähriger aufgegriffen, gegen die jeweils ein Haftbefehl vorlag. Beide konnten eine Ersatzfreiheitsstrafe durch die Zahlung einer Geldstrafe abwenden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel