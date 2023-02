Gerangel bei Aldi in Herne: Zeugen schnappen Ladendieb

In Herne wurde am Montag ein Supermarkt überfallen (Themenbild).

Herne. Nach einem Diebstahl bei Aldi in Herne konnten Zeugen einen Mann festhalten, ein Komplize flüchtete. Beim Gerangel wurde ein Kunde verletzt.

In einem Aldi-Discounter in Herne hat ein Duo Getränke mitgehen lassen. Ein Verdächtiger konnte festgenommen werden, ein zweiter flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Zum Hergang: Wie die Polizei berichtet, betraten am Dienstag, 7. Februar, gegen 15 Uhr zwei Männer den Supermarkt am Hölkeskampring 213. Zeugen beobachteten, wie das Duo mehrere Energydrinks aus den Regalen nahm und in einen Rucksack steckte. Nachdem die Täter an der Kasse andere Waren bezahlten, verließen sie den Kassenbereich. Dort wurden sie von Angestellten auf die unbezahlte Ware angesprochen. Daraufhin versuchten die beiden zu flüchten.

Einen der Tatverdächtigen, einen 26-jährigen Essener, konnten Zeugen festhalten. Der zweite Täter konnte sich dagegen losreißen und flüchtete in Richtung Stadtpark. Dabei stürzte eine 33-jährige Essenerin, die versuchte, den Räuber festzuhalten. Sie blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Durch das Gerangel wurde ein Zeuge (30, aus Herne) leicht verletzt.

Der Flüchtige wird beschrieben als etwa 25 bis 35 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß und mit kräftiger Figur. Er habe schwarze lockige Haare, einen schwarzen Vollbart und blau-schwarze Kleidung getragen. Der 26-jährige Essener wurde vorläufig festgenommen, heißt es weiter. Die Polizei sucht Zeugen unter 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache).

