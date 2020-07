Polizei Gelsenkirchener (47) bei Unfall in Herne schwer verletzt

Herne/ Gelsenkirchen. Bei einem Unfall auf der Berliner Straße in Herne hat sich ein Gelsenkirchener schwer verletzt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Das Verkehrskommissariat des Polizeipräsidiums Bochum ermittelt aktuell bezüglich eines möglichen Verkehrsunfalls in Herne. Nach bisherigem Stand der Polizei ist ein 47-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Fahrrad im Bereich der Berliner Straße in Wanne-Mitte gestürzt. Die Unfallzeit liegt zwischen dem 25. Juni (23.55 Uhr) und dem 26. Juni (0.30 Uhr).

Polizei bittet Taxifahrer um Hinweise

Dabei erlitt der Gelsenkirchener schwere Verletzungen, begab sich dann aber mit einem Taxi zu einer Freundin und erst am Folgetag in ein Krankenhaus. Hier verblieb er stationär. Laut Polizei ist bisher unklar, wie und an welcher genauen Örtlichkeit es zu diesem Sturz gekommen ist.

Das Verkehrskommissariat bittet jetzt unter der Rufnummer 0234/ 909-5217 um Zeugenhinweise. Insbesondere der Taxifahrer, der den Gelsenkirchener nach dem Unfall im Bereich der Berliner Straße aufgenommen hat, wird gebeten, sich unter der genannten Rufnummer zu melden.

