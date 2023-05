Überfall in Herne: Ein junger Mann aus Gelsenkirchen wurde mit einem Messer bedroht. (Symbolbild)

Mit Messer bedroht Gelsenkirchener (17) in Herne beraubt – Täter flüchtet

Herne. In Herne-Sodingen ist am Freitag ein Jugendlicher aus Gelsenkirchen überfallen worden. Der Täter bedrohte ihn mit einem Messer.

Nach einem Raubdelikt in Herne am Freitag (5. Mai) sucht die Kriminalpolizei nach Hinweisen. Gegen 18.20 Uhr sei ein Jugendlicher (17) aus Gelsenkirchen auf dem Schulhof am Hölkeskampring 168 überfallen worden, schreibt die Behörde.

Vor der Schwimmhalle wurde der Teenager unvermittelt von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht. Der Täter forderte die Umhängetasche seines Opfers – weil der Jugendliche aber zögerte, entriss ihm der Mann die Tasche und flüchtete. Der junge Gelsenkirchener blieb laut Polizei unverletzt.

Raub an Herner Schule – Täterbeschreibung

männlich

18 bis 25 Jahre

ca. 180 cm

schwarze, gegelte Haare

Vollbart

normale Statur

weißer Strickpullover, schwarze Hose

sprach Deutsch mit Akzent

Das Herner Kriminalkommissariat leitet die Ermittlungen und bittet um Hinweise: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise an: 02323/950-8510 oder -4441.

