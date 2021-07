Gegenstand auf Auto geworfen? Polizei ermittelt in Herne

Herne. Bei einem Unfall in Herne ist die Frontscheibe eines Pkw beschädigt worden. Die Polizei schließt nicht aus, dass etwas aufs Auto geworfen wurde.

In Herne ist es am Samstag, 17. Juli, gegen 23.15 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Eine 57-jährige Hernerin befuhr laut Polizei mit ihrem Pkw die Castroper Straße in Fahrtrichtung Horsthauser Straße. Nachdem die Hernerin in Höhe der Hausnummer 66 an einer Baustellenampel anfuhr, wurde ihre Frontscheibe plötzlich durch einen unbekannten Gegenstand massiv beschädigt.

Glücklicherweise wurde die Frau hierbei nicht verletzt, so die Polizei Sie setzte ihre Fahrt zunächst fort und verständigte später die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass der unbekannte Gegenstand auf das Fahrzeug der Frau geworfen wurde. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-5264 dringend um Zeugenhinweise.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel