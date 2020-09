Gegen das Vergessen: Andrea Sawatzki liest im Mondpalast

Herne. „Gegen das Vergessen“: So heißt eine Veranstaltung im Herner Mondpalast. Mit dabei: Andrea Sawatzki und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

Mit der Lesereihe „Gegen das Vergessen“ macht die TV-Schauspielerin Andrea Sawatzki („Tatort“) am Sonntag, 6. September, Station im Mondpalast von Wanne-Eickel. Im Rahmen einer Matinee liest Sawatzki ab 11.30 Uhr aus dem Briefroman „Der Reisende“ von Ulrich Alexander Boschwitz.

Im Anschluss an die Lesung im Mondpalast an der Wilhelmstraße findet ein Bühnengespräch mit der Künstlerin und NRW-Antisemitismusbeauftragter Sabine Leutheusser-Schnarrenberger statt, heißt es in einer Ankündigung. Ein Grußwort zur Lesung spricht Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda.

Briefwechsel zwischen einem Deutschen und einem amerikanischen Juden

Beim Bühnengespräch dabei: die NRW-Antisemitismusbeauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Die Lesereihe „Gegen das Vergessen“ sei von Leutheusser-Schnarrenberger ins Leben gerufen worden. Ziel der Reihe sei es, so die ehemalige Bundesjustizministerin, möglichst viele Menschen über den in der Gesellschaft verbreiteten Judenhass aufzuklären und zum Nachdenken zu bringen. „Antisemitismus nimmt in Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland wieder zu. Er ist eine Herausforderung für uns alle, er verletzt unsere Menschenwürde“, so heißt es in der Mitteilung weiter. Sie erhoffe sich, Bürgern durch die Lesereihe gute Argumente gegen Antisemitismus an die Hand zu geben und die Aufmerksamkeit für das Thema zu steigern.

Der Roman „Der Reisende“ von Ulrich Alexander Boschwitz ist als Briefwechsel zwischen einem Deutschen und einem amerikanischen Juden zur Zeit von Hitlers Machtübernahme gestaltet. Der Autor, der 1942 im Alter von nur 27 Jahren bei einem deutschen U-Boot-Angriff im Atlantik starb, erzählt in seinem Buch die Höllenfahrt des jüdischen Kaufmanns Otto Silbermann. Um von den Nazis nicht entdeckt zu werden, hält sich Silbermann nach der Reichspogromnacht 1938 nur noch in Zügen auf.

Karten kosten 15 Euro, erhältlich unter www.mondpalast.com und am Kartentelefon unter Tel. 02325/588999.