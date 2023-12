Herne Zuletzt sind vermehrt Geflügelpest-Fälle aufgetreten. Kommt eine Stallpflicht? Halterinnen und Halter sollen sich vorbereiten.

In den vergangenen Wochen sind wieder vermehrt Geflügelpest-Fälle aufgetreten, teilt das Veterinäramt mit. Betroffen seien Wildgeflügel ebenso wie Geflügelhaltungen. Für die Stadt Herne gelte zum jetzigen Zeitpunkt (noch) keine Stallpflicht. „Geflügelhalter sollten sich trotzdem Gedanken darüber machen, wie sie ihre Tiere bei einer möglichen Stallpflicht unterbringen können“, sagt Dr. Siegfried Gerwert, Leiter des Veterinäramts, in einer Mitteilung.

Damit Kontakt zwischen Wildvögeln und Geflügel verhindert wird, sollten Geflügelhalter grundsätzlich ihr Geflügel nicht an Stellen füttern, die auch für Wildvögel zugänglich sind, oder mit Oberflächenwasser tränken, das für Wildvögel zugänglich ist. Auch Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommen kann, sollten für Wildvögel unzugänglich gelagert werden, so das Amt weiter.

Der Kreis Recklinghausen, der für das Veterinäramt zuständig ist, hat auf seiner Internetseite eine Checkliste hinterlegt, mit der die Geflügelhalter selber kontrollieren könnten, ob sie die tierseuchenrechtlichen Anforderungen einhalten. Die Behörde weist darauf hin, dass es im Falle des Ausbruchs der Geflügelpest erforderlich sein könne, Geflügel in geschlossenen Ställen oder Schutzvorrichtungen, die nach oben dicht abgedeckt und zu den Seiten wildvogeldicht sind, aufzustallen. Geflügelhalterinnen und -halter sollten sich frühzeitig um derartige Aufstallmöglichkeiten kümmern.

Der Veterinärdienst erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass alle Geflügelhaltungen gemeldet werden müssen – und zwar unabhängig von der Anzahl der gehaltenen Tiere. Neben Schweinen, Rindern, Pferden, Ziegen und Schafen sei auch die Haltung von Geflügel sowohl beim Veterinäramt als auch bei der Tierseuchenkasse der Landwirtschaftskammer NRW anzuzeigen. Konkret betreffe das Hühner, Puten, Enten, Gänse, aber auch Tauben und alles sonstige Geflügel. Wer seinen Geflügelbestand noch nicht bei der Tierseuchenkasse gemeldet hat, müsse dies unbedingt sofort nachholen.

Anmeldeunterlagen gibt‘s auf der Seite der Landwirtschaftskammer. Das Veterinäramt bittet um zeitgleiche Übermittlung einer Kopie der Anmeldung an fd39@kreis-re.de.

