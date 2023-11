Gefahrenabwehr: Stadt Herne will zahlreiche Buchen fällen

Aus Gründen der Gefahrenabwehr will die Stadt am Rande eines Naturschutzgebietes nicht mehr standsichere Bäume fällen. (Symbolbild)

Herne. Die Stadt Herne will am Rande eines Naturschutzgebiets zur Gefahrenabwehr Baume fällen. Eine ähnliche Aktion stieß kürzlich auf massive Proteste.

Stadtgrün kündigt die Entfernung von „verkehrsgefährdenden Bäumen“ am Rande des Naturschutzgebietes Langeloh an. Eine ähnliche Aktion im Bereich der ehemaligen Halde Uhlenbruch in Sodingen hat jüngst zu Anwohnerprotesten geführt.

Am Siedlungsrand zur Wohnbebauung „Am Kray“ will die Verwaltung am Mittwoch, 8. November, die umfangreiche Maßnahme durchführen. Auf einer Breite von circa vier bis fünf Metern und einer Länge von 350 Metern würden angrenzende verkehrsgefährdende Altbäume gefällt, so Stadtgrün. Es handele sich dabei um circa 20 Buchen, bei denen bereits starke Äste abgebrochen seien und die holzzersetzenden Pilzbefall sowie fehlende Standsicherheit aufwiesen.

Stadt Herne spricht von einem hohen Gefährdungspotenzial

Diese Gefahrenmerkmale seien das Ergebnis der Hitze und der langen Trockenheitsintervalle der vergangenen Jahre, die sich jetzt massiv an Altbäumen bemerkbar machen. Zusammen mit den stärker werdenden Windböen, die gerade bei belaubten Bäumen einen hohen Winddruck erzeugten, stellten gerade Bäume mit ihrem gravierenden Überhang unmittelbar angrenzend an Wohnsiedlungen ein hohes Gefährdungspotenzial dar, so Stadtgrün weiter.

Um die angrenzenden Wohngrundstücke im Fallbereich dieser betroffenen Bäume zu schützen, seien die Fällungen unumgänglich. In einer artenschutzrechtlichen Vorprüfung sei vorab ausgeschlossen worden, dass sich Niststätten und -höhlen oder Zufluchtsstätten wildlebender Tiere in den Bäumen befinden.

Um Gefahrenabwehr ging es auch Ende Oktober, als im Auftrag der Stadt im Bereich der Straße Im Uhlenbruch mit einem Bagger eine etwa 450 Meter lange und fünf Meter breite Schneise ins Grün geschlagen wurde. Das Ausmaß der Aktion stieß bei Anwohnerinnen und Anwohnern auf massive Kritik. loc

