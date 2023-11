Blaulicht Gefälschte Banknote: Polizei stellt Herner in Buchhandlung

Herne. Die Polizei hat im Bahnhof einen Herner gestellt, der mit einem gefälschten 50-Euro-Geldschein bezahlen wollte. Wie sich der Mann rechtfertigte.

Die Polizei hat in Herne einen Mann gestellt, der in einem Geschäft im Herner Bahnhof mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlen wollte.

Wie die Polizei mitteilt, meldete sich am Samstag, 25. November, die Filiale eines Buchgeschäfts im Herner Bahnhof bei der Polizei. Ein Kunde habe gerade versucht, mit einer gefälschten 50-Euro-Banknote zu bezahlen. Die Fälschung sei durch eine Maschine erkannt worden. Die Einsatzkräfte machten sich sofort auf zu den Geschäft und trafen vor Ort sowohl den Verkäufer als auch den Kunden an. Auch die Beamten hätten schnell gemerkt, dass der Geldschein eine Fälschung ist, heißt es weiter.

+++ Blaulicht in Herne – Lesen Sie auch:

Auf Nachfrage gab der Kunde – ein 59-jähriger Herner – an, nichts davon gewusst zu haben, dass er mit einer Fälschung bezahlt hat. Er habe von seinem Chef Bargeld bekommen – in Form einer Lohnvorauszahlung, fügt er an. Die Bundespolizisten stellten das Falschgeld sicher und leiteten gegen den Herner ein Strafverfahren wegen „Inverkehrbringens von Falschgeld“ ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel