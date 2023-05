Christopher Street Day „Geballte Ladung Queerness“: So wird der CSD 2023 in Herne

Herne. In diesem Jahr findet wieder der Christopher Street Day (CSD) in Herne statt. Vorher wird es eine Queere Woche geben. Das ist geplant.

In diesem Jahr findet der zweite „richtige“ Christopher Street Day (CSD) in Herne statt. Am Samstag, 17. Juni, ist es wieder soweit: Ein Demozug wird durch die Stadt ziehen, dann geht es mit einem Bühnenprogramm weiter, kündigen die Veranstalter an. „Wir beginnen mit der Demo ab 16 Uhr auf dem Europaplatz und enden etwa zwei Stunden später wieder dort.“ Um 18 Uhr beginne ein circa zweistündiges Bühnenprogramm mit gleichzeitigem Ständefest, „auf dem sich einige Organisationen vorstellen werden, in deren Arbeit queere sexuelle und geschlechtliche Identitäten eine besondere Rolle einnehmen können“.

Im vergangenen Jahr hat der erste CSD auf Herner Straßen stattgefunden. Wegen Corona wurde die Veranstaltung in den Jahren davor in den digitalen Raum verlegt. 2022 haben laut Veranstalter Laron Janus 700 bis 1000 Menschen am CSD teilgenommen – deutlich mehr als zunächst erwartet.

Vor dem CSD in Herne findet eine Queere Woche statt

„In den letzten Monaten mussten wir immer wieder besorgt feststellen, dass gewalttätige Übergriffe gegen queere Menschen verstärkt auftreten“, heißt es in der Ankündigung. „Der weit verbreitete ‘It gets better’-Optimismus gerät damit in ein nicht unverdientes Wanken.“ Es zeige sich: Verbesserungen der Lebensumstände aller Menschen müssten – oft auch gegen Widerstände – erkämpft und erstritten werden. „Diesen Kampf wollen wir anerkennen und aufnehmen: Für die Sichtbarkeit queerer Realitäten in allen Bereichen des Lebens. Für das Ende diskriminierender institutioneller Strukturen. Für die Entstigmatisierung gleichgeschlechtlicher Liebe und Sexualität. Für unnachgiebigen Schutz von trans* Personen, für ein medizinisches System, das dem Wohl der Einzelnen und der Community dient.“

Hunderte Menschen haben im vergangenen Jahr beim CSD in Herne teilgenommen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Dieses Jahr gibt es zusätzlich eine Neuheit: Das Team des CSD veranstaltet bereits in den Tagen vor dem Christopher Street Day eine Queere Woche mit verschiedenen Veranstaltungen. Im H2Ö am Hölkeskampring beispielsweise werden sich einige Institutionen vorstellen. Die aktuellste Fassung des Programms ist auf der Homepage csd-herne.de zu finden.

Die Queere Woche werde mit einer Kick-Off-Party in Zusammenarbeit mit der Hülsmann-Brauerei in Eickel am 10. Juni eingeleitet. Es gebe also eine „geballte Ladung Queerness“. „Wir freuen uns wieder über viele Menschen auf der Demo und dem anschließenden Fest, die Seite an Seite mit uns gegen Queerfeindlichkeit und Patriarchat einstehen wollen.“

Team des Herner CSD sucht noch Ordnerinnen und Ordner

Das Team des Christopher Street Days richtet eine Bitte an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Bitte lasst Parteifahnen zuhause. Wir wollen uns nicht parteipolitisch vereinnahmenlassen. Wir halten euch auf Instagram unter @csdherne weiter auf dem Laufenden: Folgt uns und teilt unsere Inhalte.“

Für die Durchführung der Demonstration am Samstag, 17. Juni, werden noch Ordnerinnen und Ordner gesucht. Wer Interesse hat, schreibt für weitere Informationen eine Mail an Info@CSD-Herne.de. Außerdem können sich auch all diejenigen melden, die gerne einen Stand auf dem Ständefest beisteuern wollen. Sie können sich bis zum 12. Mai unter franz@ifak-bochum.de melden.

