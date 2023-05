Gastronom nach Vatertag sauer: Gäste gehen, ohne zu zahlen

Der Gastronom Oskar Steinmeister musste bei der Abrechnung nach dem Vatertag ein großes Loch in der Kasse feststellen. Im Biergarten „Oskar am Kanal“ hatten am Wochenende etliche hundert Menschen gefeiert. Die meisten, das betont Steinmeister, seien aber ehrlich. Er wolle keine Pauschalverurteilung.