Gänsebraten aus Herne: Wo es Geflügel für Weihnachten gibt

Die Wewole in Herne zieht Gänse, Enten und Hühner in Freiland-Haltung auf.

Herne. Gänse, Enten oder Hähnchen aus Freiland-Haltung in Herne – sie können jetzt fürs Weihnachtsfest vorbestellt werden. Wo sie leben, was sie kosen.

An Heiligabend oder zum Jahresende gehören Gänse, Enten oder Hähnchen zu den beliebtesten Festtagsgerichten. Die Wewole-Stiftung in Herne bietet Gänse und Enten aus freilaufender Haltung sowie Hähnchen aus eigener Aufzucht an.

Jeweils im Mai hielten Gänse als sechs Wochen alte Küken in der Wewole-Gärtnerei an der Nordstraße 189 in Baukau Einzug, heißt es in einer Mitteilung der Wewole, der ehemaligen Werkstatt für Behinderte. Aus dem Ei seien sie – streng kontrolliert – in einem Aufzuchtbetrieb nahe Münster geschlüpft. Ihre Tage verbrächten die Tiere mit viel Auslauf auf der dreieinhalb Hektar großen Weide auf der „Holper Heide“; dort fräßen sie das frische Gras.

Auch Hühner sind auf dem Wewole-Areal zu Hause. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Aber nicht nur Gänse wachsen laut Wewole auf diese Weise in bäuerlicher Freilandhaltung dort auf, sondern auch Enten. Ein weiterer Vorteil neben der artgerechten Haltung: Aufgezogen würden die Tiere mit eigenem, angebautem Futter – ohne Antibiotika und Gentechnik.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Vorbestellungen seien ab sofort telefonisch unter 02323 98570 oder 02323 985712 möglich. Die Preise pro Kilogramm liegen laut Wewole bei 6 Euro (Hähnchen), 14 Euro (Ente) und 16 Euro (Gans). Einen Tag vor Heiligabend, also am 23. Dezember, lägen die Weihnachtsgänse, Enten und Hähnchen zwischen 8 und 12 Uhr küchenfertig und gerupft zum Abholen an der Nordstraße 189 bereit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel