Fußgängerzone: Kind bei Zusammenprall mit Pedelec verletzt

Herne. In Herne ist ein dreijähriges Kind mit einem Pedelec-Fahrer (18) zusammengestoßen. Dabei ist das Kinder leicht verletzt worden

Ein dreijähriges Kind ist bei einem Zusammenstoß mit einem Pedelec-Fahrer am Dienstag, 6. Juni, in der Herner Fußgängerzone leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Das ist der Kenntnisstand der Polizei: Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Herner mit seinem Pedelec auf der Bahnhofstraße in Richtung Sodinger Straße. In Höhe der Hausnummer 79 kollidierte er mit einem dreijährigen Jungen aus Herne, der mit seiner Mutter in der Fußgängerzone unterwegs war.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte das verletzte Kind zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

