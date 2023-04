Für 2,4 Millionen Euro: Herner Kita nun größer und schöner

Herne. In Herne ist eine Kita für erweitert und verschönert worden. Für das Ergebnis gab es reichlich Lob. Wovon das ganze Quartier profitiert.

Mit einem weiteren Gebäude hat die Kita am Lackmanns Hof in Herne-Baukau Platz für zwei neue Gruppen geschaffen. Bereits Anfang April wurde die neu gestaltete und um 230 Quadratmeter erweiterte Außenanlage fertiggestellt, nun fand am Montag, 24. April, die offizielle Eröffnung der 2,4 Millionen Euro teuren Erweiterung statt.

„Ich freue mich über jede Einrichtung, die wir qualitativ erweitern können. Hier legen wir ein gutes Tempo vor“, sagte Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda. Wie die Stadt mitteilt, hob der OB die Integration der Kita in das angrenzende, künftige Quartier „Neue Mitte Baukau“ hervor, in dem gerade junge Familien künftig alles vorfänden, was sie bräuchten: Wohnraum, Dienstleister, Grünflächen, die Nähe zum Wasser und bald eine zeitgemäße Grundschule. „Hier entsteht ein Quartier der kurzen Wege, in dem man gut leben kann“, so Dudda.

Sie präsentierten die erweiterte Kita: hinten v.l. Dezernentin Stephanie Jordan, Oberbürgermeister Frank Dudda, Kitaleiterin Dorothee Trauernicht-Heidemann, und SPD-Ratsherr Ulrich Klonki, Vorsitzender des Ausschusses für Kinder, Jugend und und Familie.

„Wieder 30 neue Plätze, aber nicht die letzten 30. Schließlich ist noch viel mehr auf dem Weg“, sagte SPD-Ratsherr Ulrich Klonki, Vorsitzender des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie. Zukünftig müsse man dabei auch über neue Wege nachdenken. „Warum sollte man nicht eine Schule und eine Kita zusammenbauen?“, regte er an. Auch die neue Jugenddezernentin Stephanie Jordan habe sich begeistert von den neuen Räumlichkeiten und der großen Außenanlage gezeigt: „Kinder sind hier gut aufgehoben, das strahlt das Gebäude mit jeder Faser aus.“

Zuständig für das Bauprojekt sei die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft (HSM). Die Kita-Erweiterung sei im Rahmen der Quartiersentwicklung „Neue Mitte Baukau“ realisiert worden und soll helfen, den steigenden Bedarf an Kita-Plätzen in Herne-Mitte zu decken. Zum Hintergrund: Nach dem Beginn der Bauarbeiten im November 2021 hätten ab September 2022 die Räume der bestehenden vier Gruppen wieder in Betrieb genommen werden können. Ab Mai nun sollen die zwei neuen Gruppen mit 14 U3- und 16 Ü3-Kindern den Erweiterungsbau beziehen. Im Rahmen der Baumaßnahmen seien die bestehenden Außenspielflächen neu gestaltet und Spielgeräte ausgetauscht sowie ergänzt worden. Das energieeffiziente Gebäude habe zudem eine Dachbegrünung erhalten. Die Kita sei außerdem an das Breitbandnetz angeschlossen worden. Davon profitierten zukünftig auch die Nachbargrundstücke.

