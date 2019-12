Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fünfköpfiger Vorstand bestätigt

Die Herner Tafel hat ihre Zentrale seit einem Jahr an der Bielefelder Straße 145 in Holsterhausen. Dienstags, donnerstags und samstags werden dort Lebensmittel an Bedürftige herausgegeben.

Das Team besteht aus drei hauptamtlichen, teilweise durch das Jobcenter geförderten Kräften sowie rund 30 Ehrenamtlern.

Bei einer Mitgliederversammlung wurde vor kurzem der fünfköpfige Vorstand des Herner Tafel e.V. einstimmig bestätigt, heißt es. Vorsitzender bleibt Ulrich Koch, Stellvertreter Heinz Huschenbeth und Dirk Plötzke, Schatzmeister Heinz Niehoff und Schriftführer Martin von Berswordt-Wallrabe.

Weitere Informationen zur Tafel, unter anderem auch über Hilfsmöglichkeiten, gibt es auf der Homepage www.herner-tafel.de.