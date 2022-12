Wer zur Miete wohnt, muss immer stärker in die Tasche greifen. Im Bild: Häuser im Quartier Hofstraße in Herne.

Wohnungsmarkt Fünfjahresvergleich: Mieten in Herne ziehen deutlich an

Herne. Wer eine Wohnung in Herne mieten will, muss tiefer in die Tasche greifen als vor fünf Jahren. Der Preissprung ist deutlich, wie ein Studie zeigt.

Die Mieten in Herne sind in den vergangenen fünf Jahren deutlich teurer geworden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Immobilienportals Immowelt. Es hat die auf dem Portal angebotenen Mieten von Wohnungen zwischen Januar und Oktober 2017 mit demselben Zeitraum im Jahr 2022 verglichen.

Demnach haben sich die Kaltmieten in Herne von durchschnittlich 5,80 Euro pro Quadratmeter auf 6,80 Euro erhöht. Das bedeutet einen Anstieg um 17 Prozent. Zum Vergleich: Die Inflation betrug im selben Zeitraum knapp 15 Prozent, heißt es. Vor allem die Entwicklung im laufenden Jahr habe die Teuerung getrieben, so Immowelt.

Das Portal hat die Angebotsmieten in 79 Großstädten in Deutschland untersucht und dabei festgestellt, dass die Mieten in der Spitze um 37 Prozent gestiegen sind. Im Ruhrgebiet liegen die beiden größten Städte vorne: In Essen, der zweitgrößten Stadt, stiegen die Mieten um 22 Prozent auf 7,90 Euro, im größeren Dortmund um 27 Prozent auf 8,10 Euro. Ein Blick auf Hernes umliegenden Städte: In Bochum kletterten die Mieten demnach um 20 Prozent auf 7,90 Euro, in Gelsenkirchen um 15 Prozent auf 6,20 Euro und in Recklinghausen um 18 Prozent auf 6,60 Euro. Noch größere Sprünge verzeichnen die Metropolen, darunter München, wo die die Mieten um 17 Prozent auf nunmehr 18,70 Euro kletterten, oder auch in Düsseldorf mit einem Plus von 16 Prozent auf 11,30.

Für die Preissteigerungen ist laut Immowelt insbesondere die ungebrochen starke Nachfrage nach Wohnraum bei gleichzeitig geringem Angebot verantwortlich. Zuletzt habe neben dem Anstieg der Bauzinsen und der daraus resultierenden Verschiebung der Nachfrage in Richtung Mietmarkt auch der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine dafür gesorgt, dass sich die Mietpreise weiter erhöht haben. Stärkere prozentuale Anstiege als in den Metropolen gibt es demnach in mehreren kleineren Großstädten. Diese hätten vor allem im Zuge der Corona-Pandemie eine steigende Nachfrage verzeichnet, als die Einführung von Home-Office das Arbeiten fernab der Metropolen ermöglicht habe.

Herne liegt mit der Preissteigerung von 17 Prozent unter den 79 Großstädten im Mittelfeld. Angeführt wird die Tabelle von Rostock (+37 Prozent), Heilbronn (+34 Prozent) und Heidelberg (+29 Prozent), am Ende liegen Chemnitz (+6 Prozent), Ingolstadt (+5 Prozent) und Salzgitter (+4 Prozent).

