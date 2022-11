5 Promille – trauriger Alkohol-Rekord: Wie schafft man das?

Herne. Ein 42-jähriger Herner wird trauriger Rekordhalter in der inoffiziellen polizeilichen Alkoholstatistik. Was muss man für fünf Promille trinken?

Mit knapp fünf Promille Alkohol im Blut wird ein Herner zum traurigen Rekordhalter der (nicht offiziellen) polizeilichen Alkoholstatistik. Der 42-Jährige hatte am Wochenende sturztrunken einen Unfall auf einem E-Scooter gebaut. Wie schafft man es, so viel Alkohol zu sich zu nehmen?

Selbst schwere Fälle haben selten über vier Promille Alkohol

„Über viereinhalb Promille ist bei uns noch nie jemand gekommen“, sagt Polizeisprecher Jens Artschwager. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums hatte angesichts der beeindruckenden Zahl das Archiv durchforstet und keinen Fall gefunden, bei dem ein (lebender) Mensch noch stärker alkoholisiert war. Werte von vier Promille seien schon die Ausnahme. „Man muss natürlich berücksichtigen, dass jeder Mensch anders auf Alkohol reagiert, aber das ist schon außergewöhnlich.“

Der 42-Jährige war am Freitagabend mit seinem E-Roller an der Funkenbergstraße auf den Gehweg gestürzt. Er war zuvor offensichtlich noch in der Lage gewesen, den E-Roller zu besteigen und zu lenken. Dann hatte er nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei die Kontrolle über den E-Roller verloren. Zu seinem aktuellen Zustand hatte die Polizei am Montag keine neuen Erkenntnisse.

Fünf-Promille-Mann war mit E-Scooter unterwegs und stürzte

Der Mann musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde dann der Atemalkoholtest gemacht, der für Erstaunen sorgte. Zur Sicherstellung des Wertes wurde auch eine Blutprobe entnommen. Nur diese Werte sind letztlich auch gerichtsfest verwertbar.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Denn für Fahrten auf dem E-Roller gelte eine Promillegrenze wie beim Autofahren, stellt die Polizei klar. Den zulässigen Wert von maximal 0,5 Promille hatte der Herner um das Zehnfache (!) überschritten. Dieses Problem hat der 42-Jährige allerdings nicht alleine: Viele E-Scooter-Fahrer gehen davon aus, dass eine Promillegrenze wie auf dem Fahrrad von 1,6 Promille gelte. Dieser Irrtum hat schon etliche Rollernutzer ihren Auto-Führerschein gekostet. Es droht ein Strafverfahren.

Warnung vor tödlichen Folgen massiven Alkoholkonsums

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung warnt vor den tödlichen Folgen eines solch hohen Alkoholkonsums: Bereits ab vier Promille könne es selbst bei trainierten Alkoholtrinkern zu Atemstillstand und Tod kommen. Weitere Folgen: „Lähmungen, unkontrollierte Ausscheidungen und Koma mit Reflexlosigkeit“. Gängige Nachschlagewerke ordnen Werte von fünf Promille überhaupt nicht mehr gesondert ein.

Was muss man eigentlich getrunken haben, um fünf Promille zu erreichen? Im Promillerechner der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (externer Link), muss man schon ordentlich an den Werten schrauben, um überhaupt auf fünf Promille zu kommen. Ein Beispiel: Bei einem Alkoholkonsum, der sich über sieben Stunden verteilt, wären das 18 Schnaps und 12 Gläser Wein. Tränke man alles innerhalb einer Stunde, müsste man innerhalb kürzester Zeit zehn Gläser Wein und 14 Schnaps zu sich nehmen.

Auch der Abbau des Alkohols im Blut nimmt viel Zeit in Anspruch. Nach einem Tag ist der Wert noch bei 2,5 Promille, selbst nach zwei Tagen kann bei fünf Promille Ausgangswert noch Restalkohol im Blut zu messen sein. Man geht von 0,1 Promille Abbau je Stunde aus.

Technische Grenzen bei den Messgeräten komplett ausgereizt

Wie weit wären überhaupt die Atemalkoholtester der Polizei noch in der Lage, den Alkoholgenuss zu erfassen? Mit gemessenen 4,96 Promille hat der Rollerfahrer übrigens auch die technischen Grenzen komplett ausgereizt. Polizeisprecher Jens Artschwager: „Unsere mobilen Atemalkoholmessgeräte messen offiziell bis 5,0 Promille.“

