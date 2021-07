Fünf Herner Kulturschiffe starten mit Unterhaltung an Bord

Fünf Kulturschiffe gehen im September auf dem Rhein-Herne-Kanal auf Tour. Die Schiffsparade schließt dieses Mal die Reihe der Fahrten ab.

Herne. Im September starten wieder fünf Kulturschiffe. An Bord werden den Gästen musikalische, literarische und humorvolle Highlights geboten. Los geht’s ab dem Anleger an der Künstlerzeche Unser Fritz (Unser Fritz-Straße).

Jazzfrühstück

Den Anfang macht die Band „Setunion“ mit einem Jazzfrühstück am Sonntag, 5. September, um 11 Uhr, heißt es in einer Ankündigung. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, und können im Vorverkauf über das Stadtmarketing (Kirchhofstraße 5), die Musikschule (Gräffstraße 43) oder an der Abendkasse gekauft werden.

Am Dienstag, 14. September, um 19 Uhr führt Erzählerin Sabine Schulz die Fahrgäste mit Märchen, Sagen und Geschichten auf eine erzählende Reise durch das Ruhrgebiet. Diese wird auch musikalisch begleitet. Im Vorverkauf über das Stadtmarketing und die Stadtbibliothek (Willi-Pohlmann-Platz in Herne-Mitte) kosten die Karten 10 Euro, an der Abendkasse 13 Euro.

Nachtschnittchen

Helmut Sanftenschneider auf Galafahrt Kulturschiff Herne Foto: OH

Traditionell lädt auch Helmut Sanftenschneider wieder zu Nachtschnittchen an Bord. Der Mix aus Musik, Kabarett und Ruhrpottcharme garantiert am Mittwoch, 15. September, um 19.30 Uhr einen amüsanten Abend – unter anderem mit dem „Unglaublichen Heinz“. Durch die Pausen geleiten DJane Bobby und DJ Pille. Im Vorverkauf über ProTicket gibt es Karten für 13 Euro, an der Abendkasse für 17 Euro.

Am Donnerstag, 16. September, um 19.30 Uhr steht der Poetry Slam „SprechReiz“ mit vier Wortkünstlerinnen und -künstlern auf dem Programm – auch hier wieder mit Musik von DJane Bobby und DJ Pille. Im Vorverkauf über ProTicket kosten die Karten 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro.

Schiffsparade

Zum Abschluss des Kulturkanal-Sommers lädt das Kulturschiff Herne am Sonntag, 26. September, um 12 Uhr zur Mitfahrt in der großen Schiffsparade ein. Das Schiff startet an der Künstlerzeche und reiht sich nach einer Schleusung in Gelsenkirchen in die Paradeaufstellung ein. Zur musikalischen Unterhaltung ist das Salontrio Cantabile an Bord. Nach dem feierlichen Abschluss im Kaisergarten Oberhausen geht es zurück zur Künstlerzeche. Karten gibt es für 24,50 Euro im Vorverkauf über www.baldeneysee.com.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel