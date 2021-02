Frostschäden an der A43: Reparatur soll schnell erfolgen

Herne / Recklinghausen. Frostschäden an der Fahrbahn haben am Montag den Verkehr auf der A43 zwischen Herne und Recklinghausen ausgebremst. Die Reparatur ist geplant.

Frostschäden sorgten auf der A43 zwischen Herne-Eickel und Recklinghausen-Hochlarmark am Montagmorgen teilweise für Stau.

Schon am frühen Morgen wurde vor erheblichen witterungsbedingten Schäden an der Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen gewarnt und die Autofahrer wurden gebeten, vorsichtig zu fahren. Zeitweise staute sich an der Stelle der Verkehr.

Eisplatten von der Fahrbahn geräumt

Bereits am Sonntag waren Mitarbeiter der Autobahn GmbH, die für die Autobahnen zuständig ist, auf der Strecke aktiv gewesen und hatten Eisplatten von der Fahrbahn geräumt. „Die waren eine Ursache dafür, warum wir viele Fahrstreifen lange nicht räumen konnten“, erklärt Anton Kurenbach, Sprecher der Außenstelle Bochum der Autobahn GmbH.

Im Zuge der Räumarbeiten wurden auch schon die Schäden an der Fahrbahn aufgenommen. „Grundsätzlich ist es in Folge der Wetterlage zu extremen Schäden gekommen“, erklärt der Sprecher der Autobahn GmbH – nicht nur an der A43, sondern auch an anderen Autobahn-Strecken.

Schadensmeldungen werden gesammelt

Noch würden die Schadensmeldungen für die Strecken gesammelt. Die Frostschäden sollen allerdings zeitnah beseitigt werden. „Spätestens morgen soll es losgehen – eventuell schon heute Nacht“, erklärte Anton Kurenbach.

Wie der genaue Zeitplan zur Beseitigung der Schäden an der A43 ist, konnte der Sprecher zum Zeitpunkt der Anfrage der Redaktion noch nicht sagen.