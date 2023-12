„Frohet Fest“: Gratis-Karten zum Abschied im Mondpalast

Herne Tschüss „Frohet Fest“: Nach zehn Jahren nimmt der Mondpalast Abschied von der Weihnachtskomödie. Aus diesem Anlass verschenken wir 10x2 Karten.

Die Mondpalast-Komödie „Frohet Fest“ verabschiedet sich ab Mittwoch, 20. Dezember, aus dem Repertoire des Theaters. Für die letzten sieben Vorstellungen gibt es nur noch Restkarten, teilt der Mondpalast mit. Zum Finale am Samstag, 30. Dezember, verschenkt Theaterdirektor Marvin Boettcher 10x2 Karten an alle WAZ-Leserinnen und WAZ-Leser, die Weihnachtsmuffel Biggi (Silke Volkner) noch einmal bei ihrer wundersamen Wandlung zum Weihnachtsfan zuschauen möchten. Wer am Montag, 18. Dezember, oder Dienstag, 19. Dezember, am Mondpalast-Kartentelefon unter 02325 588 999 (Montag und Dienstag 10-19 Uhr) das Stichwort „Fröhliche Weihnachten“ nennt, kann mit etwas Glück bei der letzten Vorstellung am 30. Dezember dabei sein.

Die Handlung, verspricht der Mondpalast, sei urkomisch und besinnlich zugleich: WG-Bewohnerin Biggi leidet unter einem Weihnachtstrauma, und die WG-Bewohner leiden unter Biggi. Deshalb darf in Biggis Wohngemeinschaft das Fest der Feste weder erwähnt noch gefeiert werden. Doch dann zieht Lieschen Müller (Astrid Breidbach) ein, ein eingefleischter Weihnachtsfan und noch dazu höchst fantasievoll. Lieschen lässt es sich nicht nehmen, für Biggi ein „Frohet Fest“ auf die Beine zu stellen. Mit Hilfe von Martin Zaik als Weihnachtsengel, Heiko Büscher als Vermieter im trendigen Rentier-Pulli und Axel Schönnenberg als strickendem WG-Softie könnte aus dem ganzen Chaos durchaus noch ein Fest der Liebe werden. Und vielleicht finden sich ja im Publikum Gäste, die von Weihnachtsliedern nicht nur die erste Strophe können.

Restkarten für die letzten Vorstellungen „Frohet Fest“ ab 18,90 Euro pro Person unter www.mondpalast.com und am Kartentelefon unter 02325 588 999 (Montag-Freitag 10-19, Samstag 10-14 Uhr). Im Internet gibt es auch die letzten Termine des Stücks.

