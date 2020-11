Fristlose Kündigung: Herner Mieter soll Feuer gelegt haben

Bochum/Herne. Weil er aus Wut über die fristlose Kündigung durch seinen Vermieter in seiner Wohnung Feuer gelegt haben soll, muss sich ein 36 Jahre alter Wanne-Eickeler seit Donnerstag vor dem Bochumer Landgericht verantworten. Der Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Harkortstraße konnte erst durch ein Großaufgebot der Herner Feuerwehr gelöscht werden.

Der Angeklagte wohnte bis vor sechs Monaten in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des späteren Brandhauses. Am 25. April soll der 36-Jährige gegen 4.30 Uhr nachts erst im Wohnzimmer seiner Wohnung ein Sofa in Brand gesetzt und dann noch an zwei weiteren Stellen Papier angezündet haben. Laut Anklage nahm er dabei „billigend in Kauf, dass das gesamte Gebäude brennen würde“. Tatsächlich brannten bei dem Feuer Wände und Decken in seiner Wohnung.

Ausgebliebene Mietzahlungen: Fristlose Kündigung zum 31. Dezember

In dem dreieinhalbgeschossigen Mietshaus an der Harkortstraße befanden sich in der Brandnacht noch zwölf weitere Menschen und in der benachbarten Doppelhaushälfte weitere acht. Alle Bewohner wurden seinerzeit von der Herner Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Als Motiv für die vermeintliche Brandstiftung geht die Staatsanwaltschaft von rasender Wut über den Rauswurf aus seiner Wohnung aus. Wie es heißt, war dem Wanne-Eickeler aufgrund von ausgebliebenen Mietzahlungen durch seinen Vermieter bereits zum 31. Dezember 2019 fristlos gekündigt worden. Nichtsdestotrotz soll der 36-Jähriger in der Folgezeit weiterhin in der Wohnung an der Harkortstraße ein und ausgegangen sein.

Am fraglichen Tag soll der Mann laut Anklageschrift zudem einen heftigen Streit mit seiner Partnerin gehabt haben, die mit ihm zuvor in der Wohnung gelebt hat. Die Frau soll zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Brandstiftung auch in der Wohnung gewesen sein. Zum Prozessauftakt vor der 4. Strafkammer erklärte der Angeklagte: „Ich bin momentan zwiegespalten, ob ich etwas zu den Vorwürfen sagen soll.“ Einerseits wolle er „schon gerne“ etwas sagen, andererseits wolle er unbedingt einen anderen Verteidiger an seiner Seite, weswegen ihm dringend geraten worden sei, erst mal nichts zu sagen.

Dass er damals Papier in seiner Wohnung angezündet haben soll, so rutschte es dem Angeklagten dann aber doch spontan heraus, sei aber Unsinn. Der Wanne-Eickeler verbüßt zurzeit in der Bochumer Justizvollzugsanstalt Krümmede offenbar noch eine „alte“ Gefängnisstrafe. Die aktuelle Anklage lautet auf schwere Brandstiftung. Mindeststrafe: ein Jahr Haft. Für den Prozess haben die Bochumer Richter noch sechs weitere Verhandlungstage bis zum 22. Dezember anberaumt.