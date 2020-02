„Friseure gegen Armut“ bekommen einen „Kumpel Award“

Herne. Die „Friseure gegen Armut“ greifen ehrenamtlich zur Schere. Dafür gibt es jetzt den „Kumpel Award“. Minister Reul kommt zur Preisverleihung.

Die „Friseure gegen Armut“ freuen sich über den „Kumpel Award 2020“. Die Herner Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft CDA hat den Preis im vergangenen Jahr erstmals an Organisationen verliehen, die sich sozial engagieren.

Ausgewählt wurden damals die beiden Herner Arbeitslosenzentren, die Herner Tafel und Pizzeria-Inhaber Alex Sharif. Die Auszeichnung, in Form eines Bergmannes, steht für Zuverlässigkeit, Zusammenhalt und harte Arbeit.

Verleihung beim Arbeitnehmerempfang

Verliehen wird der „Kumpel Award“ auf dem diesjährigen Arbeitnehmerempfang der CDA am Donnerstag, 5. März, um 18 Uhr im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Hl. Familie an der Rottbruchstraße 9 in Holsterhausen. Prominenter Gast ist der Innenminister des Landes NRW, Herbert Reul, die Laudatio hält die ehemalige Staatssekretärin Ingrid Fischbach.

Die „Friseure gegen Armut“ schneiden regelmäßig Obdachlosen, Bedürftigen und Menschen in schwierigen Situationen die Haare.