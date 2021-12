Zur Klimademo ruft Fridays for Future Herne für Freitag, 10. Dezember, auf. Im Bild: die Herner Klimastreik-Premiere am 14. Juni.

Demonstration Fridays for Future: Herner Demo am Tag der Menschenrechte

Herne. Die Herner Unterstützer von Fridays for Future rufen erneut zu einer Klimademo auf. Warum die Veranstaltung am Tag der Menschenrechte stattfindet.

Zum internationalen Tag der Menschenrechte am Freitag, 10. Dezember, ruft Fridays for Future Herne (FFF) zu einer Klimademo auf. Beginn ist ab 16 Uhr an der Kreuzung Kolpingstraße/Hauptstraße, in Wanne.

Organisatoren: Klimakrise bedroht die Menschenrechte

„Neben Kriegen, Diktaturen und Armut wird die Klimakrise in den nächsten Jahren eine der großen Bedrohungen der Menschenrechte auf unserer Welt werden“, erklärt die lokale FFF-Gruppe. Der Klimawandel bedrohe die körperliche Unversehrtheit vieler Millionen Menschen. Die Politik müsse endlich aktiv werden und die Kraftanstrengungen zur Bekämpfung der Krise erhöhen.

„Wir wollen niemanden mit dem erhobenen Zeigefinger belehren. Stattdessen reichen wir allen die Hand, damit wir alle gemeinsam für ein besseres Klima und eine gute Zukunft für kommende Generationen kämpfen können“, so Fridays for Future Herne.

