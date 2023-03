Fressnapf eröffnet doch wieder Filiale in Wanne-Eickel

Neues Futter für Katzen und Hunde: Fressnapf eröffnet eine neue Filiale in Wanne-Eickel – an einem neuen Standort (Symbolfoto).

Herne. Das Angebot für Tierfutter und Tierbedarf in Wanne-Eickel wird wieder erweitert. Fressnapf kehrt zurück – aber an einen anderen Standort.

Der Tierfutter und Tierbedarf-Händler Fressnapf eröffnet wieder eine neue Filiale in Wanne-Eickel. In den Verkaufsräumen an der Berliner Straße 31c soll am Donnerstag Verkaufsstart sein. Eine andere Filiale im Stadt-Westen wurde zuvor geschlossen – unfreiwillig für Fressnapf.

Schließung an der Hammerschmidtstraße in der Nähe der A-42-Abfahrt Wanne

„Wir sind wieder da in Herne-Wanne“, verkündet das Unternehmen in Prospekten, die jetzt verteilt wurden und auf Plakaten. Fressnapf hatte sich von der Hammerschmidtstraße in der Nähe der Autobahnauffahrt Wanne (zwischen Edeka und Lidl) zurückgezogen. Jetzt geht es wieder in direkte Nachbarschaft von Lidl, allerdings ein ganzes Stück weiter östlich unweit der Wanne-Eickeler Hauptbahnhofes.

Der Rückzug an der Hammerschmidtstraße im Dezember 2022 sei nicht freiwillig gewesen, betont Fressnapf auf Anfrage. Der Vermieter wolle das Gebäude abreißen und selbst nutzen. Dementsprechend könne man auch nicht von einem strategischen Umdenken sprechen.

Filiale bietet Möglichkeit auf sehr langfristiges Mietverhältnis

„Die nun neue Filiale in Herne-Wanne ermöglicht uns den Standort „Herne-Wanne“ wieder neu zu besetzen“, sagt Geschäftsführer Rolf Büscher. Das Engagement sei nicht kurzfristig: „Fressnapf hat die mietvertragliche Möglichkeit mindestens 30 Jahre am Standort zu verbleiben.“

Die Filiale soll montags bis freitags täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet sein (samstags bis 18 Uhr). In der Filiale werden nach Unternehmensangaben derzeit fünf Voll-/Teilzeitbeschäftigte und ab Juli 2023 ein neuer Auszubildender beschäftigt.

