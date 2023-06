In den vergangenen Wochen sind in Herne mehrfach fremdenfeindliche Schmierereien aufgetaucht. Der Staatsschutz ermittelt.

Polizei Fremdenfeindliche Schmierereien in Herne – Zeugen gesucht

Herne. In Herne tauchen immer mehr fremdenfeindliche Schmierereien auf – untere anderem auf Hauswänden. Der Staatsschutz bitte jetzt um Zeugenhinweise.

Weil im Herner Stadtgebiet in den vergangenen Wochen mehrfach fremdenfeindliche Schmierereien aufgetaucht sind, bittet der Staatsschutz jetzt um Zeugenhinweise. Seit circa drei Wochen sind der Polizei mehrere solcher Schmierereien in der Innenstadt sowie in Börnig, Horsthausen und Bickern bekannt geworden - unter anderem auf Postkästen, Containern oder Hauswänden.

Der Staatsschutz führt die Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0234-909-4505 (-4441) zu melden.

