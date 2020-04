Freikirche nutzt Herner Autokino-Gelände für Gottesdienst

Auf dem Parkplatz an der Eissporthalle findet der Ostergottesdienst der freien evangelischen Kirche statt.

Herne. Die Freie evangelische Kirche nutzt den Parkplatz, auf dem das Herner Autokino organisiert wird, für die Übertragung des Ostergottesdienstes.

Das Herner Unternehmen LMV Veranstaltungsservice hat das Areal des Autokinos auf dem Parkplatz am Gysenberg für Ostersonntag, 12. April, der „Freien evangelischen Kirche 100“ kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Kirche hält dort um 11 Uhr einen Ostergottesdienst ab, der per Kamera auf die Leinwand projiziert wird, der Ton kommt dabei - wie beim Autokino - aus dem Radio. Auch in diesem Fall gelte die Auflage des Ordnungsamtes, dass nur zwei Erwachsene im Pkw sein dürfen und Kinder in häuslich-lebender Gemeinschaft. Damit diese Vorgaben kontrolliert werden könnten, müssten auch für den Gottesdienst Tickets online gebucht werden, die jedoch kostenlos seien. Sie dienten lediglich zur Kontrolle der Einlassbeschränkung. Veranstalter Norbert Menzel betont: „Wer kein Ticket hat, wird nicht auf den Platz gelassen.“ Tickets gibt es ab Freitag, 10. April, ab 12 Uhr unter der Internetadresse www.lmv-menzel.de/Ostergottesdienst.