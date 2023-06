Freier Eintritt: WAZ lädt zur Wasserolympiade ins Wananas

Herne. Eine Wasserolympiade im Wananas: Die steigt in Herne für Familien zum 75. Geburtstag der WAZ. Machen Sie mit! Was Klein und Groß erwartet.

Die WAZ feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. Und wie: Gefeiert wird das ganze Jahr über, überall im Ruhrgebiet, mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Im Jubiläumsjahr gibt es insgesamt 75 tolle Aktionen,einige davon auch in Herne. Ein Höhepunkt: die Wasserolympiade im Wananas. Das Familienevent für Groß und Klein steigt am Donnerstag, 27. Juli. Dazu laden wir Sie herzlich ein: Machen Sie mit! Melden Sie sich an!

Die WAZ und die Herner Bädergesellschaft wollen den Besucherinnen und Besuchern zum WAZ-Geburtstag mitten in den großen Ferien einen spannenden und unvergesslichen Tag bereiten. 75 Familien können an unserer Wasserolympiade im Schwimmbad Wananas teilnehmen. Sie erwarten abwechslungsreiche Spiele, darunter einen Arschbomben- und Rutschen-Wettbewerb sowie Staffelschwimmen, aber auch einige „Juxspiele“. Gewinner ist also nicht unbedingt die sportivste Familie, auch das Glück spielt eine wichtige Rolle. Mehr wird noch nicht verraten.

Ganz oben, so viel versprechen wir, steht aber der Spaß für alle! „Das Wananas-Team ist stolz darauf, den WAZ-Geburtstag mitfeiern zu dürfen“, sagt Lothar Przybyl, Chef der Herner Bädergesellschaft. Und: „Alle sind hoch motiviert und freuen sich auf den Tag mit purem Wasserspaß.“

So werben WAZ und Wananas für die Wasserolympiade. Foto: Bädergesellschaft

Wichtig: Wer an unserer Wasserolympiade teilnehmen möchte, muss sicherer Schwimmer beziehungsweise sichere Schwimmerin sein – natürlich auch die Kinder. Der Eintritt ist für die ganze Familie – zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern bis einschließlich 15 Jahre – kostenlos. Erhoben wird eine Startgebühr in Höhe von 5 Euro pro Familie, im Gegenzug gibt es einen Verzehrgutschein über 5 Euro. Und: Nach der Olympiade können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Tag kostenlos im Schwimmbad ausklingen lassen. Während der Veranstaltung ist das Schwimmbad geschlossen. Betreut werden die Olympioniken von rund zehn Fachangestellten für Bäderbetriebe, Meister für Bäderbetriebe, Rettungsschwimmer und Azubis.

Als Dankeschön fürs Mitmachen gibt es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Urkunden. Die Gewinnerinnen und Gewinner bekommen Entenpokale in Gold, Silber und Bronze, außerdem winken Sonderpreise. Lassen Sie sich überraschen!

Wasserolympiade im Wananas (Am Wananas 1), Donnerstag, 27. Juli, 10 bis 14 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung: https://shop.wananas.de/de/events/Wasserolympiade-im-Wananas/56/ Weitere Aktionen gibt’s unter https://www.waz.de/id237462205.html

