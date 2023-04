Frau in Herne wird durch Brand auf dem Herd schwerverletzt

Herne. Eine Frau in Herne ist durch einen Fettbrand auf dem Herd schwerverletzt worden. Der Zwischenfall sorgte für Aufregung in der Innenstadt.

Durch einen Fettbrand ist eine Frau in Herne schwerverletzt worden. Das Feuer war schnell gelöscht, aber die Frau musste in eine Spezialklinik.

Von der Bebelstraße erreichten gegen 15.30 Uhr am Karsamstag mehrere Notrufe die Leitstelle der Feuerwehr Herne. Die Anruferinnen und Anrufer berichteten von einer Rauchentwicklung aus einer Wohnung. Die Feuerwehr rückte mit dem Löschzug 1 der Hauptwache aus. Auch die Wache 2 und eine Einheit der Freiwilligen Feuerwehr wurden alarmiert. In der Wohnung war Fett in einem Topf in Brand geraten. Das Fett hatte allerdings bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden können.

Nach Fettbrand: Mit Notarzt in Dortmunder Spezialklinik

Die Frau war durch das brennende Fett schwer verletzt worden und musste unter Notarztbegleitung mit einem Rettungswagen in eine Dortmunder Spezialklinik transportiert werden.

Die Einsatzkräfte vor Ort kontrollierten die Küche noch mittels Wärmebildkamera und führten Lüftungsmaßnahmen durch. Nach weniger als einer Stunde war der Einsatz beendet.

