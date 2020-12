FOM Hochschule bietet in Herne Bachelor-Studiengang an

Die FOM Hochschule bietet ab März 2021 den berufsbegleitenden Bachelor-Studiengang „Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik“ in Herne an:

Die FOM Hochschule wird ab März kommenden Jahres in Kooperation mit der St. Elisabeth Gruppe in Herne einen Bachelor-Studiengang anbieten.

Als die St. Elisabeth-Gruppe ihren Ausbildungs-Campus einweihte, kündigte Geschäftsführer Theo Freitag eine Kooperation mit der FOM Hochschule an. Nun wird diese Zusammenarbeit konkret. Die FOM wird im kommenden Jahr des berufsbegleitenden Bachelor-Studiengang „Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik“ durchführen.

Das Angebot richte sich nicht nur an Mitarbeitende der Klinik-Gruppe, sondern auch an externe Interessierte, die sich für neue Aufgaben im Gesundheits- und Sozialwesen qualifizieren möchten, heißt es in einer Mitteilung. Studienstart ist im März 2021, Anmeldungen sind bereits möglich.

„Herne gehört zu den wichtigsten Standorten der Gesundheits- und Pflegebranche im Ruhrgebiet. Der Bedarf an ausgebildeten Fachkräften, die neben einer gesundheitsmedizinischen Expertise auch pädagogische Kompetenzen für die Beratung und für die Aus- und Weiterbildung mitbringen, ist in der Region entsprechend hoch“, sagt Dagmar Schneider, Geschäftsleiterin der FOM Hochschule in Herne. Theo Freitag ergänzt: „Mit unserem gemeinsamen berufsbegleitenden Studienangebot möchten wir vor allem dem Mangel an Lehrkräften für die Ausbildung von Pflegekräften und Therapeuten gezielt entgegenwirken. Die Studierenden verknüpfen im Studium berufliche Praxis mit akademischem Wissen, erweitern ihre Fachkenntnisse und können sich unter anderem für Lehrtätigkeiten qualifizieren.“

Im Studiengang „Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik“ (B.A.) erwerben die Studierenden medizinisches, psychologisches und pädagogisches Wissen mit Schwerpunkt Gesundheitsberatung, Sensibilisierung und Prävention – und bereiten sich so auf beratende und lehrende Tätigkeiten in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens vor. Absolventen sind zudem in der Lage, bei entsprechender Vorqualifikation (und in Abhängigkeit länderspezifischer Regularien) Lehrtätigkeiten an Berufs- und Fachschulen wie beispielsweise Pflegeschulen zu übernehmen. Darüber hinaus vermittelt das Studium die notwendigen Kenntnisse, um Konzepte rund um das betriebliche Gesundheitsmanagement zu entwickeln und im Rahmen von Coachings und Beratungsangeboten im Unternehmen umzusetzen. Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester, Studienstart ist im März eines jeden Jahres. Perspektivisch plant die FOM in Herne, noch weitere Studiengänge ins Portfolio aufzunehmen.

Fragen zum Studienangebot beantwortet das Team der FOM Studienberatung telefonisch unter 0800 1959595 oder per E-Mail an studienberatung.herne@fom.de. Mehr Informationen auch unter www.fom-herne.de.