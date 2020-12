Folie auf Tank: Herner Polizisten ziehen Lkw aus dem Verkehr

Folie statt Tankdeckel: Dieser Lkw in Herne war in keinem guten Zustand. ​

Herne. Die Polizei hat in Herne einen unsicheren Lkw aus dem Verkehr gezogen. Sie stießen unter anderem auf einen mit Folie verschlossenen Tank.

Einen Lastwagen in einem fragwürdigen Allgemeinzustand haben Polizisten am Dienstagnachmittag, 8. Dezember, auf der Dorstener Straße in Herne aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle wurden die Beamten zunächst auf seltsame Zischgeräusche aufmerksam - ein Indiz für eine defekte Bremsanlage. Dann stießen sie auf den mit Folie verschlossenen Tank.

Ein hinzugezogener Sachverständiger bestätigte die Beobachtung der Polizisten. Zudem bemerkte der Gutachter einen extremen Verschleiß an der Vorderachse - sicherheitsrelevante Teile fehlten mitunter völlig. Das Fahrzeug wurde mit sofortiger Wirkung stillgelegt, teilt die Polizei mit. Skurril: Erst vor einem Monat war der Lkw laut Papieren ohne Mängel über den TÜV gekommen. Das hielten die Beamten für fragwürdig und schrieben eine Anzeige wegen Falschbeurkundung.

Doch damit nicht genug: Der Fahrer konnte laut Polizei nicht die erforderlichen Berufskraftfahrerqualifikation vorweisen und hatte regelmäßig die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.