Focus: Herner Kliniken gehören zu den besten in Deutschland

Herne. Zwei Krankenhäuser in Herne gehören laut Focus-Magazin zu den besten in Deutschland. Auch Herner Fachkliniken wurden ausgezeichnet.

Zehn Fachkliniken des St. Anna Hospital Herne, des Marien Hospital Herne und des Marien Hospital Witten haben vom Magazin „Focus-Gesundheit“ Auszeichnungen für ihre Behandlungsqualität erhalten. Die drei Krankenhäuser wurden außerdem als Top-Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Das teilt die St. Elisabeth Gruppe mit. Das St. Anna Hospital Herne und das Marien Hospital Herne zählten darüber hinaus deutschlandweit zu den Top-Krankenhäusern.

Auch in diesem Jahr sei das gruppenübergreifende Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie als gesamte Fachabteilung von Focus-Gesundheit als Top-Klinik ausgezeichnet worden, heißt es in der Mitteilung der St. Elisabeth Gruppe. Außerdem sei das Zentrum in diesem Jahr ebenfalls im Bereich „Orthopädie international“ ausgezeichnet worden. Neben der Auszeichnung als Top-Klinik dürften sich die Mediziner außerdem über Auszeichnungen in den Fachbereichen Sportmedizin/-orthopädie, Wirbelsäulenchirurgie und Hüftchirurgie freuen.

St. Anna Hospital und Marien Hospital Herne ausgezeichnet

In diesem Jahr zähle das St. Anna Hospital Herne laut Focus-Gesundheit nicht nur zu den Top-Krankenhäusern in NRW, sondern auch deutschlandweit. Die Klinik für Gastroenterologie sei im Bereich Darmkrebs und Proktologie ausgezeichnet worden. Der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie sei das Focus-Siegel im Bereich der Refluxchirurgie verliehen worden.

Das Marien Hospital Herne – Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum gehöre ebenfalls in diesem Jahr zu den Top-Krankenhäusern in NRW und in Deutschland. Zur aktuellen Klinikliste des Focus-Magazins gehörten insgesamt vier Fachkliniken des Marien Hospital Herne. Die Medizinische Klinik II – Kardiologie / Angiologie sei erneut als Top-Fachklinik für Kardiologie ausgezeichnet worden. Schon in den Vorjahren gehörte die Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation des Marien Hospital Herne zu den besten Fachkliniken im Bereich der Akutgeriatrie, so auch in diesem Jahr. Im Bereich der Strahlentherapie zähle weiterhin die Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie zu einer der besten Fachkliniken in Deutschland. Der Klinik für Urologie seien erneut vier Focus-Siegel in den Fachbereichen Prostata-, Blasen-, und Nierenkrebs sowie Prostata-Syndrom verliehen worden, teilt die St. Elisabeth Gruppe mit.

Grundlage des Rankings vom Magazin „Focus-Gesundheit“ seien Daten aus „vielfältigen Quellen“, heißt es abschließend. Miteinbezogen worden seien zum Beispiel die Anzahl der behandelten Patienten, der Behandlungserfolg, die Qualifikation der Ärzte und des Pflegepersonals, die Ausstattung sowie die Patientenzufriedenheit und der Hygienestandard.

